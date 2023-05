Hollywood devrait présenter une utilisation plus sûre des armes à feu à la télévision et au cinéma, en un temps où la violence armée est endémique aux États-Unis, a déclaré le Norman Lear Center for Hollywood, Health and Society de l'USC Annenberg dans un rapport publié mardi.

Le rapport intitulé "Trigger Warning : Gun Guidelines for the Media" englobe plus de 20 ans de données et de tendances concernant les armes à feu, qui sont la principale cause de décès chez les enfants et les adolescents aux États-Unis.

"Si la télévision parvient à montrer la sécurité des armes à feu, nous verrons les Américains se sentir plus à l'aise pour décrocher leurs armes à feu en toute sécurité à la maison", a déclaré Kate Folb, directrice du programme du Norman Lear Center, à l'agence Reuters.

Mme Folb, qui a passé des années à étudier la corrélation entre le divertissement et la société, estime que le simple fait de montrer à l'écran un stockage sûr des armes à feu peut avoir un impact durable.

Les lignes directrices analysent l'influence problématique des armes à feu en Amérique à travers la déconstruction des mythes, la violence entre partenaires intimes, les fusillades de masse et les programmes pour enfants, et proposent des suggestions pour améliorer la représentation sans sacrifier les intrigues.

Le rapport a été élaboré avec le soutien de la campagne Brady pour la prévention de la violence armée, qui, après la fusillade massive d'enfants et d'enseignants à Uvalde, au Texas, il y a un an, a écrit une lettre ouverte dans laquelle elle s'engage à assurer la sécurité des armes à feu à l'écran. Plus de 300 réalisateurs, producteurs et scénaristes ont signé cette lettre.

M. Folb a indiqué que le Norman Lear Center organiserait des présentations et des réunions sur la représentation des armes à feu avec Hollywood et qu'il serait présent dans les festivals de divertissement.

Le Norman Lear Center étudie l'impact social, économique et culturel du divertissement et a été consulté sur plusieurs projets télévisés, notamment "Grey's Anatomy", "This is Us" et "Euphoria".

Norman Lear, producteur et scénariste primé, s'est félicité des lignes directrices et de la mission.

"Je ne pourrais pas être plus fier que le Centre qui porte mon nom publie ce rapport sur la sécurité des armes à feu et l'industrie du divertissement", a déclaré M. Lear. "La façon dont les armes sont représentées à l'écran devrait refléter la crise de santé publique dans laquelle nous nous trouvons et contribuer à la représentation de la possession responsable d'armes à feu.

(Cet article a été corrigé pour indiquer que les réunions avec l'industrie du divertissement sont en cours, et non qu'elles n'auront lieu qu'après la grève, au paragraphe 7).