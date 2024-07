L'Allemagne pourrait couvrir jusqu'à 100 térawattheures (TWh) de ses besoins énergétiques annuels par des importations d'hydrogène vert via des gazoducs en provenance des pays voisins d'ici le milieu des années 2030, couvrant ainsi une part importante de sa demande projetée, selon une étude publiée jeudi.

Berlin cherche à développer l'utilisation de l'hydrogène comme source d'énergie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs industriels très polluants qui ne peuvent pas être électrifiés, tels que l'acier et les produits chimiques, et pour réduire la dépendance à l'égard des importations de combustibles fossiles.

L'étude réalisée par les groupes de réflexion berlinois Agora Energiewende et Agora Industry indique que d'ici 2035, l'hydrogène pourrait couvrir 11,2 % de la demande totale d'énergie du pays, qui devrait s'élever à 894 TWh.

Mais l'Allemagne devra importer entre 50 % et 70 % de son hydrogène en raison de ses ressources limitées en énergies renouvelables.

Actuellement, l'Allemagne utilise environ 55 à 60 TWh d'hydrogène par an, mais celui-ci est produit presque exclusivement à partir de combustibles fossiles, selon les données du ministère de l'économie.

L'étude indique que d'ici 2030, l'Allemagne pourrait produire 11 TWh d'hydrogène et importer environ 17 TWh d'hydrogène vert et quelque 15 TWh d'hydrogène bleu, produit à partir de gaz naturel, par le biais de gazoducs. Cela couvrirait moins de la moitié de la demande totale d'hydrogène de l'Allemagne, qui devrait atteindre 95 TWh à 130 TWh d'ici la fin de la décennie.

Toutefois, en tirant parti de l'infrastructure de gaz naturel existant en Europe, l'Allemagne pourrait augmenter ses importations par gazoduc pour atteindre entre 60 TWh et 100 TWh d'ici à 2035, selon l'étude.

"Pour atteindre la neutralité climatique, l'Allemagne a besoin d'un approvisionnement sûr et rentable en hydrogène renouvelable. Les importations par gazoduc en provenance d'Europe jouent un rôle crucial à cet égard", a déclaré Simon Mueller, directeur d'Agora Energiewende, dans un communiqué.

Pour atteindre ce potentiel d'importation, l'Allemagne aura besoin d'un modèle de financement et devra rapidement conclure des accords sur le partage des coûts entre les pays concernés, a ajouté M. Mueller.

"Ce n'est qu'ainsi que les quantités requises d'hydrogène vert pourront être livrées au cours de la première moitié de la prochaine décennie", a-t-il ajouté.

Les producteurs d'hydrogène et les exploitants de gazoducs auront également besoin de garanties quant à la demande future d'hydrogène de la part de l'Allemagne, a ajouté M. Mueller.

L'étude a examiné cinq corridors potentiels d'acheminement de l'hydrogène vers l'Allemagne, en tenant compte de facteurs tels que le potentiel de production, le soutien politique et la complexité technique.

Les corridors prometteurs comprennent les importations en provenance du Danemark et de la Norvège via la mer du Nord, et éventuellement de la Suède et de la Finlande via la mer Baltique à un stade ultérieur en raison de la distance et de la complexité technique, a ajouté M. Mueller.

À long terme, les pipelines en provenance d'Europe du Sud et d'Afrique du Nord, en particulier d'Espagne et de Tunisie, peuvent jouer un rôle important, en plus des importations possibles en provenance du Royaume-Uni, du Portugal, de l'Algérie, de la Grèce et de l'Ukraine.