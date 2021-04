Une étude préclinique démontre le bénéfice des phages de Pherecydes Pharma administrés par inhalation pour traiter les pneumonies liées à la ventilation mécanique

Ces résultats seront présentés lors du 6th Annual Inhalation and Respiratory Drug Delivery Congress (20-21 avril 2021)

Pherecydes Pharma (FR0011651694 – ALPHE, éligible PEA-PME) (Paris:ALPHE), société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques et/ou compliquées, annonce aujourd’hui que Nathalie Heuzé-Vourc’h du Centre d’Etude des Pathologies Respiratoires (UMR INSERM-Université de Tours U1100) présentera les résultats d’une étude préclinique réalisée avec les phages de Pherecydes Pharma lors du 6th Annual Inhalation and Respiratory Drug Delivery Congress (conférence virtuelle sur l’administration de médicaments par inhalation et par voie respiratoire).

La présentation, intitulée « Phagothérapie par inhalation pour traiter la pneumonie associée à la ventilation (Inhaled phage therapy to treat Ventilation Associated Pneumonia) », est fondée sur les résultats d’une étude menée dans le cadre d’un partenariat entre l’UMR U1100, DTF-Aerodrug et Pherecydes Pharma et financée en partie par l’Agence de l’Innovation de Défense (AID) (projet RAPID Pneumophage).

La pneumonie acquise sous ventilation mécanique (PAVM) est l’infection nosocomiale la plus fréquente en réanimation. Elle présente une mortalité élevée (20%) et prolonge la durée de la ventilation mécanique et d’hospitalisation en réanimation. Les bactéries les plus fréquemment responsables de cette infection sont les entérobactéries, Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus. Les résultats obtenus démontrent un effet majeur des phages de Pherecydes Pharma administrés localement ou par nébulisation (inhalation) dans des modèles animaux d’infections pulmonaires :

réduction de la mortalité chez la souris avec une seule administration pulmonaire comparable à celle de l’antibiotique de référence administré par voie intraveineuse ou pulmonaire ;

diminution de 99% de la charge bactérienne pulmonaire chez le porc après une administration par inhalation.

Pherecydes Pharma a déjà réalisé plusieurs études précliniques avec des phages anti-Pseudomonas aeruginosa dans des modèles d’infections des voies respiratoires et a obtenu des résultats positifs. La société entend mettre à disposition des hôpitaux en France ces phages dans le cadre des autorisations temporaires d’utilisation (ATU) au 2ème semestre 2021 et initier le développement clinique de phase I/II dans des indications respiratoires d’ici deux ans.

Guy-Charles Fanneau de La Horie, Président du Directoire de Pherecydes Pharma, déclare : « Nous sommes très heureux que notre partenaire ait été invité à présenter ces travaux au 6th Annual Inhalation and Respiratory Drug Delivery Congress. Les ravages de la pneumonie associée à la ventilation sont malheureusement d’actualité alors que le nombre de patients en réanimation a fortement augmenté en raison de l’épidémie COVID-19 et se maintient à un niveau élevé. Ces résultats obtenus dans des modèles animaux de référence démontrent l’effet bénéfique considérable des phages administrés par inhalation. Ils représentent une base solide pour le développement clinique de nos phages anti-Pseudomonas aeruginosa et renforcent la valeur potentielle des phages comme traitement de choix pour certaines pathologies en manque de solutions thérapeutiques. »

Pour plus de détails sur cette publication, lancez la vidéo en cliquant sur ce lien.

A propos de Pherecydes Pharma

Créée en 2006, Pherecydes Pharma est une société de biotechnologie qui développe des traitements contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La société a mis au point une approche innovante, la phagothérapie de précision, basée sur l’utilisation de phages, virus naturels tueurs de bactéries. Pherecydes Pharma développe un portefeuille de phages ciblant 3 bactéries parmi les plus résistantes et dangereuses qui représentent à elles seules plus de deux tiers des infections nosocomiales résistantes : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa. Le concept de phagothérapie de précision a été appliqué avec succès chez plus de 22 patients dans le cadre de traitements compassionnels, sous la supervision de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM). Pherecydes Pharma, dont le siège social est à Nantes, s'appuie sur une équipe d’une vingtaine d’experts issus de l'industrie pharmaceutique, des biotechnologies et de la recherche académique.

Pour plus d’informations, www.pherecydes-pharma.com

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Pherecydes Pharma, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

