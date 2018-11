Une évaluation indépendante confirme l’économie pour l’hôpital générée par la technologie de Safe Orthopaedics

Regulatory News:

SAFE ORTHOPAEDICS (Paris:SAFOR) (FR0012452746 – SAFOR), société spécialisée dans la conception et la commercialisation d’implants et d’instruments à usage unique améliorant le traitement mini-invasif des pathologies de la fracture du rachis, annonce aujourd’hui la publication d’une étude d’évaluation économique indépendante, menée par le CHU de Saint-Etienne en 2018, portant sur l’usage des ancillaires pour implantation des tiges et vis cimentées sur le rachis.

Selon l’étude, le coût moyen par patient des ancillaires à usage unique conçus et commercialisés par Safe Orthopaedics revient à 865 euros contre 1 745 euros en moyenne pour les ancillaires partiellement réutilisables classiques, utilisés auparavant par le CHU de Saint-Etienne. Rapporté à une journée d’hospitalisation, le coût du matériel non remboursé est 2 fois moins élevé avec les ancillaire à usage unique (66€ versus 134€/jour). Les résultats de cette étude ont été présentés par l’équipe du CHU de Saint-Etienne à l’Euro-Pharmat, congrès national d’études sur les dispositifs médicaux.

« Cette étude montre que pour l’implantation de vis cimentées, l’ancillaire à usage unique a un coût moindre, à technique égale », soulignent les auteurs de l’étude qui ajoutent : « Après essai, l’ancillaire à usage unique a été validé par les chirurgiens. »

« Après l’étude randomisée du Kremlin-Bicêtre démontrant en 2016 une réduction de 80% des temps pré et post-opératoires grâce à nos technologies, cette nouvelle étude indépendante du CHU de Saint-Etienne confirme un véritable avantage économique pour les hôpitaux qui utilisent notre plateforme SteriSpine PS et notre vis Cypress (vis cimentée) dans les traitements des fractures et autres pathologies d’un patient ostéoporotique », déclare Pierre Dumouchel, Directeur Général et co-fondateur de Safe Orthopaedics. « L’avantage économique pour l’hôpital vient s’ajouter à l’intérêt des chirurgiens de disposer d’une technologie stérile, prête à l’emploi pour une meilleure prise en charge des fractures. Ces atouts indéniables, ainsi que la poursuite des investissements de la société en Europe, expliquent le doublement, chaque année en France, de la part de marché de Safe Orthopaedics. Nous poursuivons nos efforts afin de faire bénéficier de ces avantages à un plus grand nombre de patients. »

À propos de Safe Orthopaedics

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale dont l’objectif est de proposer les technologies les plus sûres pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale. Livrés stériles, tous les implants ainsi que leur instrumentation à usage unique sont disponibles pour le chirurgien à tout moment et quel que soit l’endroit. Ces technologies facilitent l’approche mini-invasive qui réduisent les risques de contamination et d’infection, et ce, dans l’intérêt du patient. Protégés par 17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. La société est basée à Eragny-sur-Oise (95) et emploie 40 collaborateurs.

Pour plus d’informations : www.SafeOrtho.com

