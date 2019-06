Une ex-conseillère de Trump accepte de communiquer des documents au Congrès

(Ajoute avocat de Hicks en fin de dépêche)

WASHINGTON, 5 juin (Reuters) - Hope Hicks, ancienne directrice de la communication de la Maison blanche et ex-proche conseillère de Donald Trump, a accepté de communiquer au Congrès des documents liés à la campagne présidentielle de 2016, a annoncé mardi le président de la commission des Affaires judiciaires de la Chambre des représentants, à majorité démocrate.

Cet accord est un succès pour les enquêtes ouvertes sur le président républicain et le premier cercle de ses proches par la commission que dirige Jerrold Nadler. "Je la remercie pour cette démonstration de bonne foi", a indiqué ce dernier dans un communiqué.

La décision de Hope Hicks, qui a quitté la présidence en février 2018, va à l'encontre d'une directive de la Maison blanche lui ayant déconseillé de coopérer avec la commission parlementaire.

Hicks, qui fut l'une des premières recrues de Donald Trump pour sa campagne présidentielle victorieuse, a été citée à comparaître dans le cadre des investigations que mène la commission des Affaires judiciaires pour déterminer si Trump a cherché à entraver l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur les liens entre l'équipe de campagne du président et la Russie.

La commission attend notamment de l'ex-directrice de la communication de la Maison blanche des documents liés à la rencontre de juin 2016 entre plusieurs représentants de l'équipe Trump, dont son fils Donald Jr et son gendre, Jared Kushner, et une avocate russe.

Elle s'intéresse aussi à l'argent versé à l'ancien avocat personnel de Trump, Michael Cohen, qui aurait acheté le silence de deux femmes prétendant avoir eu des relations sexuelles avec l'actuel président, parmi lesquelles l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels.

Dans une lettre adressée à Nadler, l'avocat de Hicks a déclaré que sa cliente ne transmettrait aucun document lié à la période de transition et à la présidence de Donald Trump car les avocats de l'administration Trump estiment que ces documents pourraient être soumis au privilège de l'exécutif.

Robert Trout a précisé que Hicks allait donner à la commission un disque électronique contenant des documents liés à la campagne électorale de 2016 de l'équipe Trump. (David Morgan et Steve Holland, avec Doina Chiacu, Susan Heavey et Susan Cornwell; Henri-Pierre André et Jean Terzian pour le service français)