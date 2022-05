Une explosion fait 2 morts et 18 blessés à Madrid

MADRID (Reuters) - Deux personnes ont été tuées et au moins 18 autres blessées vendredi dans une explosion qui s'est produite dans un immeuble en rénovation dans le centre de Madrid, ont annoncé les autorités espagnoles.

Deux hommes travaillant sur les lieux de l'explosion sont morts, a déclaré vendredi soir le maire de la capitale espagnole, Jose Luis Martinez-Almeida. Au moins 18 personnes ont été blessées, la plupart légèrement, ont précisé des responsables.

Plus tôt dans la journée, le maire avait indiqué que quatre personnes avaient été transportées à l'hôpital, dont une dans un état critique, et avait ajouté que la cause de l'explosion n'était pas connue.

"Les pompiers sont à l'intérieur pour vérifier la structure du bâtiment et pour déterminer si d'autres personnes pourraient se trouver à l'intérieur", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision Telemadrid.

