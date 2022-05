Une explosion frappe un hôtel du centre-ville de La Havane, des dégâts importants sont constatés

Des photos de Granma, le quotidien officiel du Parti communiste, ont montré des images de l'Hôtel Saratoga à plusieurs étages dont les murs ont apparemment été soufflés par l'explosion. La cause de l'explosion n'était pas immédiatement claire.

Un témoin de Reuters a vu de la fumée et des flammes s'échapper du bâtiment. La police et les secouristes ont afflué sur les lieux, bouclant les points clés et les bâtiments à proximité, y compris le bâtiment historique du Capitole.

Une photo de la scène montre ce qui semble être au moins un corps sur les lieux, recouvert d'un tissu blanc.

L'hôtel a été remodelé par une société britannique après la chute de l'Union soviétique et a été considéré comme l'endroit où aller pour les officiels du gouvernement en visite et les "célébrités" pendant de nombreuses années. Récemment, il avait perdu un peu de son éclat avec l'ouverture de nouveaux hôtels à La Havane, mais il était toujours un lieu cinq étoiles.

L'hôtel avait été préparé pour une réouverture post-pandémie dans quatre jours, selon sa page Facebook.