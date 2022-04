Une explosion tue plus de 50 personnes dans une mosquée de Kaboul, selon son dirigeant

L'explosion a touché la mosquée Khalifa Sahib dans l'ouest de la capitale en début d'après-midi, a déclaré Besmullah Habib, porte-parole adjoint du ministère de l'Intérieur, qui a précisé que le bilan officiel confirmé était de 10 morts.

L'attaque a eu lieu alors que les fidèles de la mosquée sunnite se rassemblaient après la prière du vendredi pour une congrégation connue sous le nom de Zikr - un acte de souvenir religieux pratiqué par certains musulmans mais considéré comme hérétique par certains groupes sunnites purs et durs.

Sayed Fazil Agha, le responsable de la mosquée, a déclaré qu'une personne qu'ils croyaient être un kamikaze les a rejoints lors de la cérémonie et a déclenché des explosifs.

"Une fumée noire s'est élevée et s'est répandue partout, des cadavres étaient partout", a-t-il déclaré à Reuters, ajoutant que ses neveux figuraient parmi les morts. "J'ai moi-même survécu, mais j'ai perdu mes proches".

Un résident, Mohammad Sabir, a déclaré avoir vu des blessés être chargés dans des ambulances.

"L'explosion était très forte, j'ai cru que mes tympans étaient fendus", a-t-il dit.

Une source sanitaire a déclaré que les hôpitaux avaient reçu 66 cadavres et 78 blessés jusqu'à présent.

L'hôpital d'urgence du centre-ville de Kaboul a déclaré qu'il traitait 21 patients et que deux étaient morts à leur arrivée. Un employé d'un autre hôpital traitant les patients victimes d'une attaque a déclaré qu'il avait reçu 49 patients et environ cinq corps. Dix des patients étaient dans un état critique, a ajouté la source, et près de 20 avaient été admis dans l'unité des grands brûlés.

Un porte-parole des talibans au pouvoir, Zabihullah Mujahid, a publié une déclaration condamnant l'explosion et affirmant que les auteurs seraient trouvés et punis.

Il n'était pas immédiatement clair qui était responsable.

Des dizaines de civils afghans ont été tués ces dernières semaines dans des explosions, dont certaines ont été revendiquées par l'État islamique.

L'hôpital d'urgence a déclaré avoir traité plus de 100 patients blessés dans des attaques à Kaboul au cours du seul mois d'avril. La dernière attaque a eu lieu le dernier vendredi du mois de Ramadan, au cours duquel la plupart des musulmans jeûnent, et avant la fête religieuse de l'Aïd la semaine prochaine.

Les Talibans affirment avoir sécurisé le pays depuis leur prise de pouvoir en août et éliminé en grande partie la ramification locale de l'État islamique, mais les responsables internationaux et les analystes disent que le risque d'une résurgence du militantisme demeure.

La plupart des attaques ont visé la minorité chiite, mais des mosquées sunnites ont également été attaquées.

Jeudi, des bombes ont explosé à bord de deux camionnettes transportant des musulmans chiites dans la ville de Mazar-e-Sharif, dans le nord du pays, tuant au moins neuf personnes. Vendredi dernier, une explosion a déchiré une mosquée sunnite pendant la prière du vendredi dans la ville de Kunduz, faisant 33 morts.