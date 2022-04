Une exposition de réalité augmentée à New York examine l'impact du changement climatique

En se promenant dans les salles remplies d'installations immersives, telles qu'une installation composée de 44 000 sacs en plastique - la quantité utilisée dans l'État de New York chaque minute avant l'interdiction des sacs en plastique - les visiteurs portent un casque AR qui donne vie aux installations et enseigne des faits environnementaux.

Vettori a déclaré que l'exposition de Manhattan est destinée à être vue de manière amusante.

"L'intention est d'inciter les gens à venir et... de faire passer un message", a déclaré Vettori. "Je pense vraiment que cette technique, c'est super amusant et ça marchera pour tout le monde".

La visite HoloLens d'Arcadia Earth a été développée avec l'entreprise Enklu, spécialisée dans les plateformes métaverses, et présente des écosystèmes tels que les forêts et la haute mer, ainsi que des problèmes environnementaux tels que les déchets plastiques à usage unique et la surpêche.

"J'ai des enfants et je ressens la responsabilité de faire quelque chose pour leur avenir, a déclaré Vettori. "Aujourd'hui, si nous ne faisons pas quelque chose, l'avenir sera difficile. Et je veux m'assurer que je suis l'une de ces personnes qui s'engagent à faire tout ce que nous pouvons."

Les recettes des billets vendus serviront à planter des arbres de mangrove, qui stockent mieux que la plupart des autres arbres le carbone qui réchauffe le climat.