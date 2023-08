L'essor fulgurant des plateformes de vente de produits fabriqués en Chine, telles que Shein et Temu, a été alimenté par une faille vieille de plusieurs décennies qui permet à des produits bon marché, tels que des robes à 10 dollars, d'arriver dans les boîtes aux lettres américaines sans droits de douane.

Cela est possible grâce à la règle "de minimis", qui exempte de droits de douane les colis d'une valeur inférieure ou égale à 800 dollars, à condition qu'ils soient adressés et expédiés à des particuliers. L'exemption est ouverte à tous les détaillants, mais c'est Shein et Temu, de PDD Holdings, qui l'utilisent le plus, et potentiellement la nouvelle activité de commerce électronique de TikTok.

Selon un rapport publié en juin par une commission de la Chambre des représentants, Shein et Temu représenteraient plus de 30 % de l'ensemble des envois de minimis aux États-Unis.

La publication de ce rapport témoigne de l'attention croissante portée par le Congrès à cette disposition qui, selon ses détracteurs, permet à ces entreprises d'échapper à des droits de douane plus élevés sur les produits chinois et aux inspections douanières prévues par une loi interdisant les produits issus du travail forcé. Shein est devenue une cible particulièrement médiatisée alors qu'elle envisage d'entrer en bourse aux États-Unis.

L'entreprise fondée en Chine a déclaré à Reuters qu'elle respectait les lois fiscales et douanières américaines depuis son entrée sur le marché en 2012.

Son responsable mondial de la stratégie, Peter Pernot-Day, a déclaré à Reuters que Shein ne dépendait pas de l'exemption pour son succès. Il l'attribue plutôt à la pratique de l'entreprise qui consiste à surveiller les tendances en ligne et à commander de petits lots initiaux de vêtements à ses fabricants. Elle n'augmente sa production que si les modèles se vendent bien, ce qui lui permet d'éviter des stocks excédentaires coûteux, a déclaré M. Pernot-Day.

Fin juillet, Mme Shein a envoyé une lettre à l'Association américaine de l'habillement et de la chaussure (AAFA) appelant à une réforme de la règle de minimis, mais n'a pas formulé de recommandations politiques spécifiques. Ses déclarations au Sénat américain montrent qu'elle a fait du lobbying auprès des législateurs sur des "questions liées au commerce et à la fiscalité" au cours des derniers trimestres.

Temu, qui s'est lancé aux États-Unis en 2022, n'a pas répondu à une demande de commentaire. TikTok, qui appartient à ByteDance, une société basée à Pékin, n'a pas non plus répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les données du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (U.S. Customs and Border Protection) montrent que les envois de minimis aux États-Unis atteindront 685,5 millions en 2022, soit une augmentation de près de 67 % par rapport à 2018. Cela représente environ deux à trois millions de colis par jour, a déclaré Robert Silvers, sous-secrétaire à la politique du ministère de la sécurité intérieure, aux législateurs en juillet.

En juin, un groupe bipartisan de législateurs américains a présenté des projets de loi visant à interdire les envois de minimis en provenance de Chine.

Le fait que des produits chinois et des entreprises fondées en Chine bénéficient de la règle de minimis a frustré certains législateurs. Le représentant républicain Jason Smith, président de la commission des voies et moyens de la Chambre des représentants, a décrit cette disposition comme un "accord de libre-échange pour la Chine" lors d'une audition en mai.

UN AVANTAGE INJUSTE ?

Les détaillants américains rivaux sont également de plus en plus préoccupés par l'exemption, car Shein et Temu ont gagné des parts de marché.

Les archives du Sénat montrent que plus d'une douzaine de détaillants ont fait pression sur l'exemption depuis 2018, de Tapestry, la société mère de Coach, à Mercari, une place de marché japonaise de commerce électronique.

Certains détaillants et groupes industriels, dont Columbia Sportswear et l'AAFA, soutiennent le maintien du seuil de 800 dollars tout en permettant aux détaillants qui envoient des marchandises à partir de centres de distribution situés dans des zones de commerce extérieur américaines d'utiliser également l'exemption.

D'autres souhaiteraient que le plafond soit abaissé ou entièrement supprimé, tandis que d'autres encore, qui utilisent régulièrement cette disposition, ne souhaitent pas qu'elle soit modifiée.

Le rapport de la commission parlementaire publié en juin indique que H&M et Gap ont payé respectivement 205 et 700 millions de dollars de droits d'importation en 2022, tandis que Shein et Temu, dont les colis sont expédiés directement aux clients dans le cadre de la règle de minimis, n'ont rien payé.

Steve Story, dont l'entreprise, Apex Logistics International, aide les détaillants et d'autres sociétés à expédier des marchandises dans le cadre de la règle de minimis, a déclaré que l'exemption était accessible à tous. "Si vous ne voulez pas économiser de l'argent et profiter de ce changement de paradigme du commerce électronique, vous êtes perdant", a-t-il déclaré.

EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE

Les détaillants traditionnels importent généralement des marchandises en vrac par fret maritime, en acquittant les droits de douane à l'arrivée au port, puis les acheminent vers des entrepôts et les expédient à des magasins ou à des particuliers qui passent des commandes en ligne.

Aux États-Unis, les petits envois couverts par la règle de minimis ne sont pas soumis à des droits de douane et échappent souvent aux inspections douanières. Ils sont généralement confiés à UPS, FedEx ou à d'autres transporteurs.

Les marchandises peuvent également être expédiées par voie maritime depuis la Chine et arriver en vrac dans des entrepôts sous douane au Mexique ou au Canada. Lorsqu'un client passe une commande en ligne, les produits sont emballés individuellement et introduits aux États-Unis en franchise de droits.

La règle de minimis est en vigueur depuis 1938 et visait à l'origine les cadeaux de faible valeur envoyés par la poste depuis l'étranger et les souvenirs rapportés par les Américains voyageant à l'étranger. En 2015, le Congrès a relevé le plafond des envois de minimis de 200 à 800 dollars, ce qui fait du seuil américain l'un des plus élevés au monde.

À peu près à la même époque, on a assisté à une "explosion du commerce électronique" qui a entraîné une augmentation du nombre de colis expédiés au titre de l'exemption, selon Erik Autor, avocat spécialisé dans les questions commerciales au sein du cabinet Barlow & Company. (Reportage de Katherine Masters ; Rédaction d'Anna Driver)