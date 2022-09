Une famille pourrait vendre d'énormes parcelles de pétrole au Texas - sources

Les terres, connues sous le nom de Mabee Ranch, du nom de l'agriculteur devenu pétrolier John Mabee qui les a achetées en 1932, sont louées à des producteurs d'énergie, dont ConocoPhillips, Diamondback Energy Inc et Pioneer Natural Resources Co.

Il appartient à des proches de Mabee, décédé en 1961, avec une participation également détenue par une fondation caritative qu'il a créée avec sa femme, Lottie.

Les sources n'ont pas discuté du prix attendu du site, mais ont déclaré qu'il devrait générer environ 575 millions de dollars de flux de trésorerie disponible en 2023, uniquement grâce aux redevances perçues sur la production de pétrole et de gaz.

La famille a décidé d'encaisser et de distribuer la valeur de la propriété aux membres de la famille ayant des participations, ont indiqué les sources, tout en précisant qu'aucun accord n'était garanti. Les sources ont parlé sous le couvert de l'anonymat pour discuter d'informations confidentielles. Les représentants du ranch Mabee n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

Les prix du pétrole brut américain ont baissé par rapport au pic de 14 ans atteint en mars après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais restent élevés.

La famille travaille avec des conseillers pour envisager des options qui comprennent la vente des droits de surface pour travailler la terre et des droits miniers pour en extraire le pétrole et le gaz, ainsi que l'infrastructure de pipeline soutenant la production, ont déclaré les sources.

L'acheteur pourrait utiliser ces droits ou les céder sous licence à d'autres.

Si une vente devait avoir lieu, une grande partie de la valeur irait aux membres de la famille, tandis qu'une partie irait à la fondation, ont-elles ajouté. Le site Web de la fondation indique qu'elle a déployé près de 1,3 milliard de dollars depuis 1948, finançant principalement des soins de santé, l'éducation et des édifices religieux dans six États, dont le Texas, l'Oklahoma et le Missouri.