Une femme de Caroline du Sud, ainsi que Planned Parenthood, ont déposé lundi une plainte demandant à un tribunal de statuer que l'interdiction de l'avortement dans l'État s'applique après environ neuf semaines de grossesse, et non six, en affirmant que la formulation de la loi basée sur les "battements de cœur" du fœtus est ambiguë.

Dans son action en justice, la plaignante Taylor Shelton a déclaré que l'interdiction de l'avortement prévue par la loi après "l'activité cardiaque, ou la contraction rythmique régulière et répétitive du cœur du fœtus" est ambiguë, car elle pourrait signifier soit la première activité électrique détectable, vers six semaines, soit la formation des cavités cardiaques, après neuf semaines.

La Caroline du Sud a adopté cette loi en août 2023, devenant ainsi l'un des nombreux États à promulguer des lois sur les "battements de cœur" depuis que la Cour suprême des États-Unis a autorisé, en 2022, les États à interdire l'avortement. L'action en justice intentée par Mme Shelton semble être la première contestation d'une telle loi fondée sur la définition des battements de cœur du fœtus.

Dans la plainte déposée contre le procureur général de Caroline du Sud, Alan Wilson, et le conseil des examinateurs médicaux de l'État, Shelton et Planned Parenthood demandent à un tribunal de l'État du comté de Richland de statuer que la loi s'applique après environ neuf semaines. Ils affirment que la loi de Caroline du Sud exige que le tribunal résolve la formulation ambiguë en leur faveur.

Mme Shelton a déclaré que, les médecins interprétant la loi comme s'appliquant à partir de six semaines, elle n'a pas pu se faire avorter à temps de sa grossesse non désirée et a été obligée de se rendre en Caroline du Nord, où l'avortement est légal jusqu'à 12 semaines.

"Cette expérience m'a mise en colère et m'a franchement traumatisée", a déclaré Mme Shelton dans un communiqué. "Je veux que tout le monde comprenne l'impact des restrictions à l'avortement et du traitement injuste de la Caroline du Sud sur des personnes réelles, et j'espère que mon histoire montre à quel point ces interdictions d'avortement sont punitives et cruelles.

"Nous avons vigoureusement défendu cette loi dans le passé et nous continuerons à le faire", a déclaré Robert Kittle, porte-parole de Wilson, dans un communiqué.

Le président de la Cour suprême de Caroline du Sud, Donald Beatty, seul démocrate à siéger à la plus haute instance judiciaire de l'État, a écrit que la définition du battement de cœur du fœtus était ambiguë dans son opinion dissidente sur la décision de la Cour en août dernier, qui confirmait l'interdiction. La majorité n'a pas abordé cette question.