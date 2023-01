Une femme de l'Iowa, considérée comme la plus ancienne Américaine vivante, meurt à l'âge de 115 ans.

Bessie Hendricks est décédée mardi dans un établissement pour personnes âgées à Lake City, selon le Lampe & Powers Funeral Home.

Hendricks était née le 7 novembre 1907 et avait été répertoriée par le Gerontology Research Group de Los Angeles comme la personne vivante la plus âgée des États-Unis.

Elle a enseigné dans une école à classe unique dans son comté natal de Calhoun, dans l'Iowa, et a élevé cinq enfants, dont deux lui ont survécu, selon USA Today.

Lorsqu'elle a eu 112 ans, Hendricks a déclaré aux médias locaux que le secret de sa longue vie était "le travail acharné". Sa fille a déclaré à l'époque que Hendricks ne prenait presque jamais de médicaments et qu'elle appréciait les sucreries.

Le jour de son 115e anniversaire, le Shady Oaks Care Center, où vivait Hendricks, a écrit : "Nous souhaitons tous à Bessie H. un très joyeux anniversaire pour ses 115 ans ! Elle a passé une journée géniale à fêter avec sa famille et ses amis. Le gâteau, les fleurs, les cadeaux et les cartes ont rendu cette journée encore plus spéciale."

La mort de Hendricks laisse Edie Ceccarelli de Californie comme la plus vieille Américaine vivante, selon les données du Gerontology Research Group. Ceccarelli doit avoir 115 ans le 5 février.

Le service funéraire de Hendricks sera organisé samedi au Lampe & Powers Funeral Home. Il comprendra un hommage à sa vie et des lectures de mémoires écrites par sa famille, a déclaré le directeur des funérailles, Dana Morris.