Une femme déclare au jury que Cosby l'a forcée à accomplir un acte sexuel

Judy Huth, qui demande des dommages et intérêts non spécifiés, a déclaré qu'elle s'était rendue au célèbre manoir de Los Angeles à l'invitation de Cosby après l'avoir rencontré quelques jours plus tôt avec un ami dans un parc où il tournait un film.

Lorsqu'elle est sortie d'une salle de bain, Huth a déclaré avoir vu Cosby assis sur un lit. Il a tapoté le lit à côté d'elle et elle s'est assise à côté de lui, a-t-elle dit.

Fondant en larmes, Huth a déclaré que l'acteur avait essayé de mettre ses mains dans son pantalon. Lorsqu'elle a dit à Cosby qu'elle avait ses règles, il s'est levé et a baissé son pantalon, a-t-elle dit. Huth a déclaré qu'il a ensuite placé sa main sur son pénis et s'est masturbé "avec ma main".

Elle a déclaré que Cosby avait agi "avec force".

"Ce n'était pas du tout ce que je voulais", a-t-elle dit, ajoutant "Je paniquais".

Dans son procès, Huth, aujourd'hui âgée de 64 ans, avait précédemment déclaré que l'incident s'était produit en 1974, alors qu'elle avait 15 ans, mais elle a récemment déclaré qu'elle pense maintenant que c'était en 1975.

Le procès civil en Californie, l'un des derniers procès contre Cosby, se déroule 11 mois après que Cosby ait été libéré de prison lorsque le plus haut tribunal de Pennsylvanie a annulé sa condamnation pour agression sexuelle dans une autre affaire.

L'avocate de Cosby, Jennifer Bonjean, a déclaré lors des déclarations préliminaires que l'agression présumée de Huth était une "fabrication", bien que Cosby n'ait pas contesté avoir invité Huth et son ami au manoir.

"Les preuves vont démontrer que Mme Huth ne dit pas la vérité", a déclaré Mme Bonjean.

Cosby, 84 ans, ne devrait pas assister au procès.

Il est surtout connu pour son rôle de mari et père adorable dans la série télévisée comique des années 1980 "The Cosby Show", ce qui lui a valu le surnom de "Papa de l'Amérique".

Mais sa réputation familiale a été brisée après que plus de 50 femmes l'ont accusé d'agressions sexuelles sur près de cinq décennies.

En 2018, Cosby a été reconnu coupable d'avoir drogué et molesté Andrea Constand, une employée de la Temple University, son alma mater, à Philadelphie, à son domicile en 2004.

La Cour suprême de Pennsylvanie a annulé la condamnation de Cosby en juin 2021, après qu'il ait purgé plus de deux ans d'une peine de trois à dix ans.

La Cour a déclaré que Cosby n'aurait pas dû faire face aux accusations car un précédent procureur de district avait publiquement promis en 2005 de ne pas le poursuivre. En mars, la Cour suprême des États-Unis a refusé de revoir cette décision.