BEYROUTH, 21 février (Reuters) - Une femme et sa fille de six ans ont été tuées mercredi par une frappe aérienne dans un village du sud du Liban, a-t-on appris de sources médicale et proches des services de sécurité.

Le bombardement s'est déroulé près du village de Majdal Zoun, situé à environ 6 km de la frontière libano-israélienne.

Selon le père de la fillette, cité par le journal Al Akhbar, sa femme avait tenu à rendre une visite dans son village, que la famille avait dû fuir après la reprise des hostilités entre le Hezbollah et Israël, sur fond de guerre dans la bande de Gaza.

Le Hezbollah, qui a juré la semaine dernière de venger les civils tués par les frappes israéliennes, a revendiqué une demi-douzaines d'attaques mercredi le long de la frontière.

L'armée israélienne n'a pas fait de commentaires sur une frappe à Majdal Zoun. Elle a en revanche fait état de trois frappes aériennes au Liban-Sud, qui ont visé selon elle des centres opérationnels du Hezbollah, ainsi que de barrages d'artillerie pour "éliminer une menace" près de deux autres villages frontaliers.

Les frappes israéliennes ont tué une cinquantaine de civils libanais depuis le 8 octobre, ainsi que près de 200 combattants du Hezbollah.

Côté israélien, une dizaine de soldats et cinq civils ont été tués par des tirs de roquettes. (Laïla Bassam à Beyrouth, Ari Rabinovitch et James Mackenzie à Jérusalem, rédigé par Tom Perry ; version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)