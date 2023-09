La célébration d'un mariage a sauvé tous les habitants d'un village marocain lors du tremblement de terre meurtrier de vendredi, qui a détruit leurs maisons en pierre et en briques de terre alors qu'ils écoutaient de la musique traditionnelle dans une cour extérieure.

Le mariage d'Habiba Ajdir, 22 ans, et de Mohammed Boudad, 30 ans, producteur de pommes, devait avoir lieu samedi dans son village de Kettou, mais selon la coutume, la famille de la mariée a organisé une fête la nuit précédant le mariage.

Une vidéo filmée par un invité montre le moment où le tremblement de terre de magnitude 6,8 a frappé, avec des images de musiciens en habits traditionnels jouant sur des flûtes et des tambours en peau de chèvre tenus à la main, laissant soudain place au chaos, à l'obscurité et aux cris.

Mardi, debout à côté de sa femme et portant encore leurs vêtements de mariage près de quatre jours après que le séisme a enseveli leurs biens sous les décombres, M. Boudad a déclaré que la secousse l'avait submergé de peur pour elle, alors qu'il attendait dans son propre village.

"Nous voulions faire la fête. Puis le tremblement de terre a frappé. Je ne savais pas si je devais m'inquiéter pour son village ou pour le mien", a-t-il déclaré.

Tout en parlant, Boudad tenait la main de sa femme. Il sourit timidement lorsqu'on lui demande comment ils se sont rencontrés, se contentant de dire qu'ils ont été "réunis par le destin". Ajdir a été tellement traumatisée par le tremblement de terre qu'elle ne voulait pas parler à des étrangers.

Son village pauvre d'Ighil Ntalghoumt a été laissé en ruines et beaucoup de ses habitants sont maintenant sans abri, mais contrairement à d'autres parties de la région d'Adassil, proche de l'épicentre de la secousse, il n'y a pas eu de morts ou de blessés graves, selon les habitants.

Le tremblement de terre a été le plus meurtrier au Maroc depuis 1960, tuant plus de 2 900 personnes, principalement dans des localités isolées de la chaîne montagneuse du Haut Atlas, au sud de Marrakech.

PEUR

Sur la vidéo, les gens crient et hurlent "tremblement de terre", ou appellent les membres de leur famille, alors que l'éclairage électrique de la musique et de la danse est remplacé par des lampes de poche provenant de téléphones portables.

Une seule personne à Ighil Ntalghoumt, Ahmed Ait Ali Oubella, huit ans, a été blessée lors du tremblement de terre lorsqu'une pierre lui est tombée sur la tête, lui ouvrant la voie, et on peut le voir dans la vidéo porté en sécurité par son père.

La fête était une célébration traditionnelle organisée par la famille de la mariée avant qu'elle ne parte le lendemain pour la maison du marié, Boudad, qui l'attendait à Kettou.

Malgré le désastre, elle s'est rendue à Kettou le samedi avec le frère de Boudad et sa femme, qui avaient participé à la fête, laissant derrière elle ses cadeaux de mariage et arrivant dans l'après-midi.

Les routes étaient si mauvaises qu'ils ont dû marcher tout le long du trajet et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont constaté que les dégâts étaient importants mais qu'il n'y avait pas de morts.

Comme à Ighil Ntalghoumt, un événement communautaire avait permis de sauver de nombreuses vies, les villageois commémorant un enterrement dans une maison restée debout. Boudad avait acheté 150 poulets et 30 kg de fruits pour célébrer le mariage cet après-midi-là, mais une grande partie a maintenant pourri.

"Quand elle est arrivée, il n'y avait nulle part où dormir. Nous cherchons juste une tente", a-t-il déclaré.

S'ÉCHAPPER

De nombreux habitants des villages voisins d'Ighil Ntalghoumt étaient également venus assister à la célébration de la famille Ajdir et partager un repas de tajine de bœuf, ce qui signifie qu'ils ont eux aussi échappé au piège des décombres qui se sont abattus sur leurs maisons.

Le père de la mariée, Mohamed Ajdir, 54 ans, avait installé une grande tente dans la cour de sa maison pour que les invités puissent profiter de la fête. Cette tente sert à présent d'abri aux villageois, qui disent avoir besoin d'abris plus solides rapidement, car un temps plus froid et plus humide est attendu dans le courant de la semaine.

En se promenant dans le village, M. Ajdir a montré les signes du chaos de la nuit de vendredi à samedi, avec de jolies chaussures de ville abandonnées dans les décombres.

Le sort terrible auquel ont échappé les habitants d'Ighil Ntalghoumt était clairement visible quelques kilomètres plus loin, sur la route de montagne sinueuse menant à Marrakech, où le village de Tikekhte a été presque entièrement anéanti.

Pas une maison n'est restée debout et quelque 68 personnes ont péri sur les 400 habitants du village.

Si les habitants d'Ighil Ntalghoumt ont été sauvés, ils ont néanmoins besoin d'aide et certains d'entre eux ont pu être vus descendant la montagne pour demander de l'aide aux autorités.

À Kettou, tous les survivants partagent désormais leurs maigres provisions. "Le village est une grande famille. Nous partageons tout ce que nous recevons", a-t-il déclaré.