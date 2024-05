Le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, a déclaré mercredi qu'il fournirait dans les semaines à venir une feuille de route pour l'intelligence artificielle qui sera traduite en législation.

"Dans quelques semaines, nous présenterons une feuille de route qui donnera au public, à la communauté et à l'industrie une idée de notre cadre général et de notre orientation générale", a déclaré M. Schumer lors d'une interview donnée à l'occasion d'un sommet sur l'intelligence artificielle à Washington D.C. "Mais vous verrez que différentes commissions joueront un rôle et traduiront cela, concrétiseront cela, dans la législation", a-t-il ajouté.