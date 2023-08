Un régulateur américain du crédit à la consommation a poursuivi une filiale du prêteur fintech Curo Group Holdings Corp mardi, alléguant qu'elle poussait les emprunteurs en difficulté à refinancer des prêts à court terme afin de les maintenir dans l'endettement et de récolter des frais.

Le Bureau américain de protection financière des consommateurs (CFPB) a déclaré dans la plainte déposée devant le tribunal fédéral de Greenville, en Caroline du Sud, que Heights Finance Holding Co. a violé les lois contre les pratiques de prêt déloyales et abusives en "renouvelant" les prêts par le biais de refinancements répétés, ce qui a entraîné l'endettement continu d'environ 10 000 emprunteurs de 2013 à au moins 2020.

L'agence a demandé une amende non spécifiée, des remboursements pour les consommateurs lésés et une ordonnance interdisant à l'entreprise d'enfreindre la loi.

Le directeur du CFPB, Rohit Chopra, a déclaré que ce que la société "vendait comme une bouée de sauvetage financière poussait en réalité les clients dans des sables mouvants financiers".

Curo a publié une déclaration mardi indiquant que l'affaire concernait des petits prêts accordés par des filiales de Heights Finance avant que Curo ne rachète la société pour 360 millions de dollars fin 2021 à la société de capital-investissement Milestone Partners.

"Curo nie les allégations et défendra vigoureusement ses pratiques commerciales", a déclaré la société.

Le CFPB a déclaré que Heights Finance, qui opère au Texas, en Oklahoma, en Alabama, en Géorgie, au Tennessee et en Caroline du Sud, a profité des emprunteurs à faible revenu en ne proposant pas d'alternatives au refinancement, qui entraînait des frais à chaque fois.

La société incitait ses employés à persuader les emprunteurs en retard de paiement de se refinancer ou de payer immédiatement les soldes en souffrance, a déclaré le CFPB, citant des courriels de superviseurs.

"L'équipe examine les comptes qui demandent de l'aide. Ils sont en retard et crient qu'ils n'ont pas d'argent pour vous payer, alors mettez-vous au travail pour leur vendre les avantages", a écrit un superviseur dans un courriel, selon la plainte.

"S'ils ne veulent pas refaire le crédit, demandez votre argent, ne donnez pas une semaine ou deux de plus, ne laissez pas le choix à ces personnes !

L'agence a déclaré que Heights Finance générait 40 % de ses revenus nets grâce à des refinancements répétés.

L'action de Curo se négociait à environ 1,13 $ en début d'après-midi mardi, soit une baisse d'environ 5 % par rapport au prix de clôture de lundi, qui était de 1,19 $ par action.

L'affaire est la suivante : CFPB v. Heights Finance Holding Co. et al, n° , U.S. District Court, District of South Carolina. (Reportage de Jody Godoy à New York, édition de Mark Potter)