Une filiale du géant gazier Gazprom, détenu par le Kremlin, cherche à saisir les entreprises russes de la Deutsche Bank en raison de garanties bancaires impayées, selon des documents judiciaires déposés auprès d'un tribunal de Saint-Pétersbourg.

La Deutsche Bank a refusé de commenter lundi l'action en justice de RusKhimAlyans, qui concerne le paiement d'une garantie bancaire de 238,1 millions d'euros (261 millions de dollars) à partir de septembre 2021.

Les documents rendus publics par la Cour d'arbitrage de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad la semaine dernière montrent que RusKhimAlyans a intenté des actions en justice pour réclamer un total de 31 milliards de roubles (339 millions de dollars) à Deutsche Bank et à son homologue allemand Commerzbank.

RusKhimAlyans, dont Gazprom détient 50 % des parts, réclame plus de 22 milliards de roubles à la Deutsche Bank et plus de 8 milliards de roubles à la Commerzbank, selon les documents.

Le tribunal a depuis lors publié des détails qui montrent que RusKhimAlyans cherche à obtenir la saisie de 100 % de la filiale russe de la Deutsche Bank, Deutsche Bank Limited Liability Company (LLC), et du Deutsche Bank Technology Centre.

Le tribunal a demandé à RusKhimAlyans de soumettre des documents supplémentaires avant le 4 août 2023.

(1 $ = 91,4585 roubles)

(1 $ = 0,9109 euro)