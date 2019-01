Une fin d'année 2018 saluée à Londres

La chaîne britannique de magasins d'équipement de la maison a déjoué la morosité ambiante dans la distribution spécialisée, en annonçant un chiffre d'affaires robuste sur les 13 semaines allant du début octobre à la fin décembre (soit le second trimestre de son exercice fiscal). Pas étonnant, dans ces circonstances, de voir l'action Dunelm bondir de 12% à Londres le 7 janvier peu après l'ouverture, à 651,50 GBp. Sur le trimestre écoulé, les ventes ont totalisé 303,6 millions de livres, 5,7% de hausse sur un an à périmètre constant. Les ventes en ligne restent beaucoup plus dynamiques (+38%). Autre bonne nouvelle, les marges ont progressé, alors que d'autres distributeurs, dans plusieurs autres spécialités, ont souffert de la guerre des promotions."Compte tenu du niveau sans précédent d'incertitude auquel font face les consommateurs au Royaume-Uni, nous restons prudents sur l'exercice en cours", a expliqué le management, qui reste toutefois confiant pour le moyen terme. Dunelm a ces derniers mois recentré sa stratégie sur sa marque clefs et rationalisé son parc de magasins. Un biais qui semble porter ses fruits à ce stade.