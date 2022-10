Une finale Medvedev - Shapovalov à Vienne

Daniil Medvedev continue de monter en puissance dans ce tournoi de Vienne avec un nouveau match maîtrisé et une victoire en demi-finale contre Grigor Dimitrov en deux sets (6-4, 6-2). Serein dans la première manche, le Russe a déroulé dans la seconde pour empêcher le Bulgare de revenir dans cette rencontre. En finale, Daniil Medvedev sera opposé dimanche à Denis Shapovalov qui s'est défait de Borna Coric en deux manches (7-6, 6-0) pour se donner l'opportunité de remporter un trophée. Dès le début du match, le Canadien et le Croate ont montré leurs intentions avec des jeux de service parfaitement maîtrisé. C'est finalement Shapovalov qui a remporté ce premier set après un jeu décisif avant de dérouler dans le second face à un Coric qui a perdu son jeu après la perte du premier set.

par Romain Strozza (iDalgo)