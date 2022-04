Une fondation pour chapeauter la semaine de la finance durable de Genève

Genève (awp) - Building Bridges, la semaine de la finance durable organisée à Genève, a fait un pas supplémentaire vers sa pérennisation. Une fondation a vu le jour afin de permettre à la manifestation "d'atteindre un niveau de notoriété internationale", a indiqué son président Patrick Odier dans une interview parue vendredi dans L'Agefi.

"Nous avons créé la Fondation Building Bridges, un instrument qui permet de pérenniser Building Bridges et d'en garantir sa crédibilité", explique le banquier genevois, associé-gérant senior du groupe Lombard Odier et président du comité d'organisation de la semaine Building Bridges.

La structure vise notamment à attirer "des personnes" et "des moyens" supplémentaires. Elle sera donc présidée par Patrick Odier, tandis que Fabio Sofia, président de Sustainable Finance Geneva (SFG), en assurera la vice-présidence. La fondation regroupera SFG, mais également Swiss Sustainable Finance (SSF) et la Fondation Genève Place Financière, précise M. Odier dans le bihebdomadaire économique romand.

La Confédération "soutient la création" de la Fondation Building Bridges, souligne le banquier, sans toutefois fournir davantage de détails.

Building Bridges, troisième du nom, se tiendra du 3 au 6 octobre prochains. "Cette édition sera plus concentrée avec un agenda construit autour des grands thèmes de la transition durable, à savoir la protection du climat, les investissements liés à la nature et à la biodiversité et la croissance inclusive", note M. Odier, qui assure que les sujets seront choisis en fonction de l'actualité.

Après une première édition en 2019, la manifestation a marqué une pause en 2020 en raison de la crise sanitaire, avant de revenir l'année dernière, à fin novembre.

fr/buc