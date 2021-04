Une formation intégrée au travail gratuite pour attirer et former rapidement du personnel en soins de longue durée partout au Canada

OTTAWA, 16 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Collèges et instituts Canada (CICan) est ravie d’annoncer qu’il est maintenant possible de présenter une demande d’admission au Programme d’assistant-préposé en soutien aux soins financé par le Programme d’appui aux initiatives sectorielles du gouvernement du Canada. Cette nouvelle formation intégrée au travail offre une réponse rapide aux graves pénuries de main-d’œuvre dans le secteur des soins de longue durée. Elle est offerte gratuitement par de nombreux collèges et instituts à plusieurs endroits au Canada.



Le programme comprend six semaines de formation en ligne et un stage rémunéré de quatre mois. Il permet aux étudiants et étudiantes de découvrir une nouvelle carrière et d’avoir un impact positif dans leur communauté, tout en touchant un salaire.

Après avoir suivi les cours obligatoires, les étudiants et étudiantes auront accès à un stage rémunéré dans un établissement de soins de longue durée ou en soins à domicile, au cours duquel ils accompliront des tâches non cliniques pour aider les clients et l’équipe soignante. En plus d’apporter un soutien indispensable aux personnes qui vivent ou travaillent dans des établissements de soins de longue durée, le programme intègre un processus de transition pour les étudiants et étudiantes qui souhaitent poursuivre leur formation. En effet, un parcours particulier leur permettra d’acquérir un diplôme de préposés en soutien aux soins (également appelés préposés aux bénéficiaires, prestataires de soins personnels, aides-soignants et autres titres). Il s’agit d’une option avantageuse à long terme, tant pour les étudiants et étudiantes que pour le secteur des soins de longue durée.

Le programme et son curriculum ont été créés en collaboration avec des collèges et instituts de tout le pays, qui ont mis en commun leur expertise et leurs ressources.

Au cours de la prochaine année, jusqu’à 2 600 assistants-préposés seront formés à l’échelle pancanadienne grâce au Programme d’assistant-préposé en soutien aux soins. Les employeurs recevront également une subvention salariale de 5 000 $ par étudiant ou étudiante.

Le programme fait partie du projet Renforcer les capacités en soins de longue durée de CICan.

Consultez le site careerlauncher.ca/fr/care/ pour plus d’informations ou pour présenter une demande.

Citations :

« Les collèges et instituts membres de CICan se sont montrés à la hauteur des défis du moment en montant rapidement un programme de formation national à la fois souple et stimulant. Le Programme d’assistant-préposé en soutien aux soins n’est qu’un exemple de la façon dont les collèges et instituts aident les gens qui ont perdu leur emploi à développer des compétences menant à des carrières en demande, grâce à des programmes qui répondent aux besoins des étudiants et étudiantes, des employeurs et de leurs communautés. »

Denise Amyot, Présidente-directrice générale de Collèges et instituts Canada

« La pandémie de COVID-19 a fait ressortir le rôle crucial que joue le personnel de soutien aux soins dans le bien-être de nos proches. Elle a également mis en évidence le besoin vital d’un plus grand nombre de travailleurs qualifiés dans ce domaine. Le Programme d’assistant-préposé en soutien aux soins est une façon innovante d’offrir aux gens une formation et une expérience professionnelle assorties d’un parcours leur permettant de poursuivre leurs études pour devenir préposés en soutien aux soins autorisés. En écoutant et en travaillant avec les partenaires sectoriels et syndicaux, nous souhaitons que ce projet aide non seulement la main-d’œuvre et les employeurs, mais qu’il augmente également la résilience du secteur du soutien aux soins pour les années à venir. »

Carla Qualtrough, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées

À propos de Collèges et instituts Canada

Collèges et instituts Canada (CICan) est le porte-parole des collèges, instituts et cégeps publics canadiens et un chef de file mondial en matière d’éducation axée sur l’emploi avec des programmes en cours dans plus de 25 pays. Ses membres contribuent à une croissance économique inclusive en générant plus de 190 milliards de dollars en retombées économiques annuelles et en travaillant avec une foule de partenaires privés et communautaires pour offrir plus de 10 000 programmes de formation à des étudiants en milieu urbain, rural, éloigné ou nordique.

Renseignements :

Julien Abord-Babin

Agent principal des communications stratégiques

Collèges et instituts Canada

Courriel : jabord-babin@collegesinstitutes.ca

Téléphone : 613-746-2222 poste 3131

Twitter : @CollegeCan