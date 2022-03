Une forte décollecte pour les fonds actions la semaine dernière

Les fonds d'actions européennes ont subi une forte pression à la vente, avec des sorties de 15,06 milliards de dollars. Les investisseurs ont également vendu pour 1,7 milliard de dollars de fonds d'actions américaines, mais ont acheté pour 2,78 milliards de dollars de fonds asiatiques.

Les actions du secteur financier ont perdu 3,76 milliards de dollars, leur sortie la plus importante depuis avril 2020. Les investisseurs ont également vendu pour 623 millions de dollars et 543 millions de dollars de fonds de consommation discrétionnaire et de fonds de technologie respectivement, mais ont acheté des fonds du secteur de l'énergie pour 867 millions de dollars.

Les obligations concernées aussi

Les investisseurs se sont aussi débarrassés de fonds d'obligations mondiales pour un montant de 11,66 milliards de dollars, ce qui représente la huitième semaine consécutive de ventes nettes. Les fonds d'obligations mondiales à court et moyen terme ont enregistré des ventes nettes d'une valeur de 5,8 milliards de dollars, soit une sortie de 88 % supérieure à celle de la semaine précédente, tandis que les fonds d'obligations à haut rendement ont enregistré une sortie de 2,31 milliards de dollars, pour une huitième semaine consécutive de ventes nettes.

Dans le même temps, les fonds d'obligations d'État ont attiré 4,23 milliards de dollars d'achats, marquant ainsi le plus grand afflux hebdomadaire depuis le 8 décembre, tandis que les fonds protégés contre l'inflation ont attiré 610 millions de dollars.

Parmi les fonds de matières premières, la demande de fonds de métaux précieux a atteint son plus haut niveau en cinq semaines, avec des entrées de 1,46 milliard de dollars, tandis que les fonds d'énergie ont enregistré des sorties marginales de 25 millions de dollars après une troisième semaine d'achats.

Une analyse de 24 438 fonds de marchés émergents a montré que les investisseurs ont vendu des fonds obligataires pour 3,98 milliards de dollars, leur plus grande sortie depuis au moins avril 2020, tandis que les fonds d'actions ont enregistré des ventes nettes de 731 millions de dollars.