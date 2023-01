Une forte émission ESG en Asie défie le déclin mondial

Les émissions d'obligations liées à des thèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ont atteint 142 milliards de dollars en Asie-Pacifique l'année dernière, soit à peine moins que le record de 144 milliards de dollars de 2021, selon les données de Refinitiv.

Cela contrastait avec des baisses de 30 % ou plus du total des émissions en Europe et aux États-Unis.

Selon les participants, les émissions de 2022 en Asie ont été alimentées, du côté de l'offre, par la tâche gargantuesque d'écologisation du réseau énergétique asiatique et par les faibles taux d'intérêt du yuan en Chine, principal émetteur, où les investissements des institutions nationales ont soutenu les prix.

"L'augmentation des émissions en monnaie nationale a compensé la baisse du marché transfrontalier, qui était similaire à la situation mondiale", a déclaré Atul Jhavar, responsable des marchés de capitaux durables pour l'Asie-Pacifique chez Barclays.

"Nous avons vu un tas d'émissions portant le label ESG, notamment dans des devises comme le yuan."

Les entités chinoises ont émis 59,3 % des obligations ESG dans la région Asie-Pacifique en 2022, avec un produit total de 84 milliards de dollars, en hausse d'environ 6 % par rapport aux 80 milliards de dollars de 2021. Le nombre d'émetteurs a légèrement augmenté, passant de 279 à 281.

La toile de fond des taux d'intérêt pour les émetteurs a été favorable en Chine. Les taux d'intérêt y sont restés plus bas et plus stables que dans les pays occidentaux touchés par l'inflation. Les obligations d'État à trois ans rapportent 2,5 % en Chine contre 3,9 % aux États-Unis.

La Corée du Sud a pris la deuxième place, en émettant 20 milliards de dollars d'obligations liées à l'ESG l'année dernière. Aux Philippines, les émissions ont plus que doublé pour atteindre près de 8 milliards de dollars.

Les acheteurs locaux, tels que les compagnies d'assurance, les fonds souverains et les fonds de pension, ont alimenté la demande, a déclaré Xuan Sheng Ou Yong, analyste ESG senior chez BNP Paribas Asset Management.

"Les marchés de capitaux domestiques en Asie se sont développés pendant de nombreuses années, et sont assez profonds aujourd'hui", a-t-il dit. "La demande de (dette) en monnaie locale est donc forte de manière constante."

Au niveau mondial, les émissions ESG ont chuté l'année dernière en raison des turbulences sur les marchés de la dette, tandis que les investisseurs ont retiré leurs liquidités des fonds consacrés à l'investissement durable pour la première fois en plus de dix ans, la flambée des prix des actions de combustibles fossiles, qu'ils excluent, ayant nui à leur performance relative.

L'Asie est un marché plus petit et moins mature que l'Europe, où les levées de fonds ont totalisé 340 milliards de dollars l'année dernière, et les émissions pourraient être confrontées aux défis d'une répression imminente de l'écoblanchiment - exagération des références environnementales - en Chine.

Mais les analystes affirment que l'ampleur des promesses vertes, telles que l'engagement de la Chine à presque doubler la capacité éolienne et solaire d'ici 2030, signifie que d'importantes collectes de fonds seront nécessaires.

"Pour décarboniser les chaînes (d'approvisionnement), il faudrait remplacer le charbon par des énergies alternatives, et les besoins en capitaux pour financer ces tendances pourraient entraîner une hausse des flux d'investissement dans la durabilité en Asie", a déclaré Thilan Wickramasinghe, responsable de la recherche sur les actions chez Maybank Securities.