Une forte épaisseur de sang augmente le risque de décès ; peu de problèmes avec les vaccins contre la grippe et le COVID ensemble

épaisseur du sang est liée au risque de décès dans les cas de COVID-19 sévères

Les patients hospitalisés pour une COVID-19 dont le sang circule moins librement que la normale ont un risque plus élevé de décès suite à des complications, selon une étude américaine. Les résultats indiquent que la mesure de la viscosité sanguine, ou épaisseur du sang, devrait faire partie intégrante du bilan médical de ces patients, ont déclaré les chercheurs.

Une viscosité sanguine élevée nuit à la circulation dans les petits vaisseaux et augmente le risque de caillots sanguins, ont indiqué les chercheurs dans l'étude publiée lundi dans le Journal of the American College of Cardiology https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109722051105. Les données sur 5 621 patients COVID-19 traités dans six hôpitaux de la région de New York entre février 2020 et novembre 2021 ont montré que les patients présentant une viscosité élevée avaient un taux de mortalité de 38 % à 60 % plus élevé que ceux dont la viscosité sanguine était faible. L'inflammation associée au COVID-19 contribue probablement à une viscosité élevée, qui peut à son tour entraîner des dommages aux revêtements des vaisseaux sanguins et l'obstruction des artères, selon les chercheurs.

"Cette étude démontre l'importance de vérifier la viscosité du sang chez les patients atteints de COVID-19 au début de leur admission à l'hôpital, ce qui est facilement obtenu par des analyses de laboratoire de routine", a déclaré le Dr Robert Rosenson du Mount Sinai Health System dans un communiqué. Son équipe a appelé à d'autres études pour voir si des mesures visant à réduire la viscosité du sang, comme un traitement avec des médicaments anticoagulants, seraient utiles.

personnes qui se font vacciner contre la grippe en même temps que le vaccin de rappel à l'ARNm COVID-19 ne sont que légèrement plus susceptibles de signaler des effets secondaires que les personnes qui reçoivent le vaccin de rappel seul, selon des chercheurs américains. Des études antérieures ont montré que l'administration simultanée du vaccin antigrippal et du vaccin COVID-19 ne rendait pas l'un ou l'autre moins efficace et pouvait être plus pratique. Comme indiqué vendredi dans la revue JAMA Network Open https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2794318, les chercheurs ont suivi 981 099 adolescents et adultes américains qui ont reçu un rappel de vaccin avec ou sans vaccin contre la grippe en septembre ou octobre 2021. Au cours de la semaine suivante, les rapports des participants à l'étude concernant une réaction "systémique" telle que la fatigue, les maux de tête ou les douleurs corporelles étaient 8 % plus élevés pour ceux qui avaient reçu simultanément le vaccin contre la grippe et le rappel Pfizer-BioNTech et 11 % plus élevés pour ceux qui avaient reçu le vaccin contre la grippe et un rappel Moderna, par rapport au risque encouru par les personnes qui n'avaient reçu qu'un rappel du vaccin à ARNm. Sur la base de ces résultats, "les cliniciens peuvent informer en toute confiance les patients que l'administration simultanée du rappel COVID-19 et du vaccin contre la grippe saisonnière est à la fois sûre et associée à une faible augmentation des effets indésirables par rapport au rappel COVID-19 seul", a écrit une autre équipe de chercheurs dans un éditorial d'accompagnement https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2794324.

Les enfants allergiques aux vaccins reçoivent en toute sécurité les vaccins Pfizer

Le vaccin COVID-19 à ARNm de Pfizer peut être administré en toute sécurité aux enfants même après une réaction allergique présumée à la première dose ou une allergie présumée aux ingrédients du vaccin, le polyéthylène glycol (PEG) ou le polysorbate, selon des immunologistes. D'autres allergologues ont précédemment rapporté que les secondes doses peuvent être administrées aux adultes ayant des réactions suspectées à la première dose. Les résultats de l'étude portant sur un petit nombre d'enfants ont été publiés mercredi dans The Journal of Allergy and Clinical Immunology : In Practice https://www.jaci-inpractice.org/article/S2213-2198(22)00586-4/fulltext. Dans une clinique spécialisée dans les vaccins, neuf enfants ont été évalués après avoir eu une réaction allergique à la première dose du vaccin, dont trois qui ont subi une anaphylaxie potentiellement mortelle. Les neuf enfants - dont un qui était prémédiqué - ont finalement reçu la deuxième dose "avec des symptômes minimes ou nuls", ont déclaré les chercheurs. Trois autres enfants ayant des antécédents de réactions potentielles au PEG/polysorbate ont choisi de recevoir le vaccin à la clinique et ont toléré les deux doses sans symptômes allergiques.

"Tout enfant qui présente une anaphylaxie potentielle à la suite d'une vaccination doit absolument être évalué", a déclaré dans un communiqué de presse le Dr Joel Brooks du Children's National Hospital de Washington, responsable de l'étude. "Les avantages et les risques doivent être soigneusement pesés lorsqu'il s'agit d'une deuxième dose. Cependant, nous avons démontré que pour cette étude, la plupart des réactions allergiques initiales ne répondaient pas aux critères de l'anaphylaxie et que nos participants ont pu tolérer une seconde dose du vaccin."

