Une forte explosion dans une boulangerie fait 20 blessés à Paris

(Actualisé avec prévisions)

PARIS, 12 janvier (Reuters) - Une forte explosion due à une fuite de gaz s'est produite samedi en début de matinée dans une boulangerie du 9e arrondissement de Paris, blessant vingt personnes, a-t-on indiqué de source proche de la police.

Le commerce a été soufflé dans l'explosion. Le rez-de-chaussée et le première étage du bâtiment de la rue de Trévise étaient en flammes, selon des photos fournies par cette source.

On compte deux blessés en urgence absolue, sept blessés graves et onze blessés légers. Deux pompiers étaient aussi en urgence absolue et un autre est porté manquant.

Selon cette source, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris avait de la difficulté à contenir l'incendie. Un emplacement a été prévu pour qu'un hélicoptère puisse se poser et aller chercher les blessés.

Selon le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui s'est rendu sur place, plus de 200 pompiers sont mobilisés sur l'opération. "La situation à l'heure qu'il est, est maîtrisée, nous accompagnons les blessés, les victimes. Et l'ensemble de nos services de soins sont mobilisés aussi", a-t-il dit sur BFM TV.

Sur Twitter, le ministre a écrit que "le bilan s'annonce lourd".

Pour le moment la thèse de l'accident est privilégiée.

Le procureur de la République de Paris s'est rendu sur place. Le parquet de Paris a confié une enquête à la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ).

David Bangura, un réalisateur de 38 ans qui se trouvait dans un hôtel non loin de l'explosion, dit avoir "entendu un gros bruit" et vu de "grosses flammes". "Les vitres avaient explosé en hauteur et en bas" tout comme les "devantures de magasins", dit-il à Reuters. "Du feu sortait d'un restaurant, une voiture était retournée".

"Il y a une dame à la fenêtre au premier étage qui disait : 'Aidez-nous, aidez nous, on a un enfant'", a-t-il ajouté. Les pompiers se sont précipités pour les secourir, a-t-il précisé. "Puis les policiers nous ont dit de partir". (Emmanuel Jarry, avec Lucien Libert, Geert De Clercq, Caroline Pailliez, édité par Eric Faye)