Une fusée chinoise tombe sur Terre, la NASA affirme que Pékin n'a pas partagé ses informations

Le Commandement spatial américain a déclaré que la fusée Long March 5B https://twitter.com/US_SpaceCom/status/1553436525404323842?s=20&t=mf5h5254uF1lLyPbFO0acg a fait sa rentrée au-dessus de l'océan Indien vers 12 h 45 EDT samedi (1645 GMT), mais a renvoyé à la Chine les questions concernant "les aspects techniques de la rentrée, tels que l'emplacement de l'impact potentiel de dispersion des débris".

"Toutes les nations spatiales devraient suivre les meilleures pratiques établies et faire leur part pour partager ce type d'informations à l'avance afin de permettre des prédictions fiables du risque d'impact potentiel des débris", a déclaré Bill Nelson, administrateur de la NASA. "Agir ainsi est essentiel pour une utilisation responsable de l'espace et pour assurer la sécurité des gens ici sur Terre."

Les utilisateurs des médias sociaux en Malaisie ont posté une vidéo de ce qui semblait être un débris de fusée.

Aerospace Corp, un centre de recherche à but non lucratif financé par le gouvernement près de Los Angeles, a déclaré qu'il était imprudent de laisser l'étage principal de la fusée - qui pèse 22,5 tonnes (environ 48 500 lb) - revenir sur Terre lors d'une rentrée incontrôlée.

En début de semaine, les analystes ont déclaré que le corps de la fusée se désintégrerait en plongeant dans l'atmosphère, mais qu'il est suffisamment grand pour que de nombreux morceaux survivent à une rentrée ardente et fassent pleuvoir des débris sur une zone de quelque 2 000 km de long sur environ 70 km de large.

L'ambassade de Chine à Washington n'a pas fait de commentaire immédiat. La Chine a déclaré en début de semaine qu'elle suivrait de près les débris, mais a affirmé qu'ils présentaient peu de risques pour les personnes au sol.

La Longue Marche 5B a explosé le 24 juillet pour livrer un module de laboratoire à la nouvelle station spatiale chinoise en construction en orbite, marquant le troisième vol de la fusée la plus puissante de Chine depuis son lancement inaugural en 2020.

Des fragments d'une autre Longue Marche 5B chinoise ont atterri en Côte d'Ivoire en 2020, endommageant plusieurs bâtiments dans cette nation d'Afrique occidentale, bien qu'aucun blessé n'ait été signalé.

En revanche, a-t-il déclaré, les États-Unis et la plupart des autres nations spatiales font généralement des dépenses supplémentaires pour concevoir leurs fusées de manière à éviter les rentrées importantes et incontrôlées - un impératif largement observé depuis que de gros morceaux de la station spatiale Skylab de la NASA sont tombés de leur orbite en 1979 et ont atterri en Australie.

L'année dernière, la NASA et d'autres organismes ont accusé la Chine d'être opaque après que le gouvernement de Pékin a gardé le silence sur la trajectoire estimée des débris ou la fenêtre de rentrée de son dernier vol de fusée Longue Marche en mai 2021.

Les débris de ce vol ont fini par atterrir sans danger dans l'océan Indien.