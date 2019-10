Une fusillade contre une mosquée fait 15 morts au Burkina Faso

(Actualisé avec précision sur le lieu de l'attaque)

OUAGADOUGOU, 12 octobre (Reuters) - Une fusillade contre une mosquée à l'heure de la prière du soir a fait une quinzaine de morts et des blessés graves vendredi dans le nord du Burkina Faso, a-t-on appris samedi d'un responsable local et d'une source sécuritaire.

Selon ces deux sources, des assaillants ont ouvert le feu dans une mosquée du village de Salmossi, dans la province d'Oudalan, à la frontière avec le Mali.

L'identité des auteurs de la fusillade n'était pas encore établie.

Jusqu'ici relativement épargné par la violence sévissant au Sahel et notamment dans le Mali voisin, le Burkina Faso a vu cette année se développer une insurrection islamiste de groupes liés à l'Etat islamique et à Al Qaïda, qui a avivé des tensions ethniques et religieuses dans le nord du pays.

