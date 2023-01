Une fusillade en Californie bouleverse une communauté tranquille : "Je ne me sens pas en sécurité".

"Dans mon cœur, j'ai toujours pensé que les États-Unis étaient le meilleur pays du monde", a déclaré Xia, 50 ans, quatre mois seulement après avoir quitté sa maison dans la province de Shenzhen pour s'installer dans l'enclave tranquille de Monterey Park, près de Los Angeles.

"Maintenant, je suis si triste. Je n'arrive pas à y croire. Je ne veux pas rester ici un jour de plus. Je ne me sens pas en sécurité. Je veux retourner en Chine", a déclaré le professeur de mathématiques à la retraite.

Monterey Park fait partie d'un groupe de petites villes situées dans la vallée de San Gabriel, à l'est de Los Angeles, qui comptent toutes une communauté asiatique américaine en plein essor, principalement originaire de Chine. La ville de 60 000 habitants, où environ 65 % des résidents sont asiatiques, est régulièrement classée comme l'un des meilleurs et des plus paisibles endroits où vivre aux États-Unis.

Dimanche matin, après la dernière fusillade de masse en Amérique, cette fois de fêtards célébrant le Nouvel An lunaire dans une salle de bal de Monterey Park, les résidents se sont rassemblés en petits groupes dans un état d'incrédulité et de consternation stupéfaits.

Le massacre a mis fin à ce qui avait été la première célébration en personne du Nouvel An lunaire dans la ville en trois ans, depuis le début de la pandémie de COVID-19. L'événement de trois jours, l'un des plus importants de Californie, est désormais annulé.

Les vendeurs ont démonté leurs étals dimanche, tandis que des ouvriers ont démonté un champ de foire.

La devise de la ville est "Fierté dans le passé, foi dans l'avenir", mais pour beaucoup, la violence et l'horreur de samedi soir ont ébranlé cette foi.

"Nous sommes tous si tristes. Nous étions si excités de célébrer la nouvelle année. Maintenant, nous allons juste prier pour les victimes", a déclaré Muohan Chi, 14 ans. Selon la police, cinq hommes et cinq femmes ont été tués, et 10 autres personnes ont été blessées dans l'attaque.

Le père de Chi, Jianzhong Chi, 35 ans, a déclaré : "Nous voulons juste que cela se termine".

La communauté de Monterey Park est très soudée, selon les dirigeants de la ville. Samedi soir, Muohan Chi a commencé à recevoir des centaines de messages sur le massacre dans un groupe de discussion de la famille et des amis sur son téléphone. Cela comprenait des photos graphiques de victimes étalées sur le sol de la salle de bal, bien que Chi ait dit qu'elle ne savait pas qui les avait prises.

Chester Chong, président de la Chambre de commerce chinoise de Los Angeles, se tenait près de la salle de bal, entouré de ruban de police jaune, d'officiers armés et sous le bruit des hélicoptères de la police.

"C'est une ville si belle et si calme", a déclaré Chong. "Les gens ici se connaissent tous, s'aident les uns les autres. C'est terrible."