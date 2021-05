Une fusillade fait au moins deux morts en Floride

MIAMI, 30 mai (Reuters) - Une fusillade a fait au moins deux morts et une vingtaine de blessés devant une salle de concert de Hialeah, en Floride, ont annoncé les autorités américaines.

"Je suis sur le site d'un nouvel acte de violence par arme à feu ciblé et lâche, où plus de 20 victimes ont été touchées et deux d'entre elles ont malheureusement perdu la vie", a écrit le chef de la police du comté de Miami-Dade, Alfredo Ramirez III, sur Twitter.

Selon la chaîne CNN, trois hommes arrivés au volant d'un SUV ont ouvert le feu à l'arme automatique sur la foule rassemblée devant la salle de concert.

Le mobile de l'attaque n'est pas encore connu. (Kanishka Singh à Bangalore, version française Tangi Salaün)