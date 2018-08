Une fusillade fait quatre morts en Floride

(Actualisé avec shérif)

26 août (Reuters) - Une fusillade a fait quatre morts et dix blessés dimanche, lors d'un tournoi de jeux vidéo dans une zone de loisir de Jacksonville, en Floride, rapportent la police et les médias locaux.

Le tireur présumé, un homme blanc, fait partie des victimes décédées, a précisé Mike Williams, shérif de la ville.

Jacksonville se trouve à une soixantaine de kilomètres au sud de la frontière avec la Géorgie, sur la côte atlantique.

Plusieurs dizaines d'ambulances ont été dépêchées sur les lieux de la fusillade, qui a éclaté dans un restaurant Chicago Pizza du Jacksonville Landing, un site de divertissements et de shopping situé sur le front de mer, au centre-ville, où se déroulait un tournoi de Madden 19, un jeu de football américain.

L'événement était retransmis via les réseaux sociaux et, sur les images mises en ligne, on peut voir les joueurs réagir aux coups de feu et entendre des cris.

Selon le Los Angeles Times, c'est l'un des joueurs qui a ouvert le feu après avoir perdu une partie. Il s'est ensuite donné la mort, ajoute le journal, qui cite les messages d'un autre joueur.

En février, une fusillade avait déjà fait 17 morts dans un lycée de Parkland, en Floride, et 49 personnes ont été tuées dans les mêmes circonstances, il y a deux ans, dans un boîte de nuit d'Orlando. (Suzannah Gonzales, Devika Krishna Kumar et Maria Caspani, Jean-Philippe Lefief pour le service français)