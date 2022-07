Une fusillade près d'un concert à Philadelphie blesse deux policiers

La fusillade a eu lieu quelques heures après qu'un homme armé sur un toit ait ouvert le feu sur des familles brandissant des drapeaux et des enfants à vélo lors d'un défilé du 4 juillet à Highland Park, dans la banlieue de Chicago, où six personnes ont été tuées et plus de 36 blessées.

Les deux agents de Philadelphie ont quitté l'hôpital après avoir subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger, a déclaré le maire de Philadelphie, Jim Kenney. La police était à la recherche du tireur.

Une vidéo de l'incident a montré des centaines de personnes fuyant la Benjamin Franklin Parkway après que des coups de feu aient été tirés.

M. Kenney a déclaré que son administration "plaidait auprès des législateurs" pour mettre fin au "flux d'armes à feu dans notre ville".

"Nos traditions ne peuvent pas et ne seront pas ruinées par le fléau de la violence armée", a-t-il ajouté.

La fusillade a éclaté lundi en fin de journée près du Musée d'art de Philadelphie, le dernier jour d'un festival où de nombreuses personnes assistent à un spectacle de feux d'artifice après un concert.

"Il y a un incident de sécurité sur la Benjamin Franklin Parkway", ont déclaré les services d'urgence, faisant référence à la fusillade.

La police a demandé aux personnes se trouvant dans les bâtiments environnants de s'abriter sur place.

"Je n'ai pas entendu les coups de feu, mais les policiers disaient : 'Cours, cours, cours'", a déclaré une femme à une chaîne affiliée de NBC.

Un officier a été blessé à la tête et l'autre par balle à l'épaule droite, selon NBC10.