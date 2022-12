Une glace à la citrouille et au rooibos au menu d'un café du Cap qui défend les saveurs africaines

Originaire du Zimbabwe, Guzha, 36 ans, dit vouloir éduquer les habitants et les visiteurs sur les expériences à saveur africaine et corriger l'idée que les produits fabriqués en Afrique sont de second ordre ou n'ont pas autant de goût.

"À un moment donné, c'est devenu une aspiration de dire que je ne mange pas de nourriture africaine... alors j'ai commencé à m'attaquer... à ce problème", a-t-il déclaré dans sa boutique Tapi Tapi.

Situé dans la banlieue bohème d'Observatory au Cap, il espère partager les différentes saveurs dans des baignoires et des cônes, et célébrer la culture alimentaire, les rituels et le folklore africains.

Les saveurs comprennent des combinaisons d'aliments d'origine indigène comme le potiron, le maïs soufflé, les cacahuètes, la patate douce, l'argile, le samp - un plat pâteux fait de grains de maïs séchés.

Chaque saveur qu'il fabrique a une histoire derrière elle.

L'une de ces saveurs est faite à partir de rooibos - un théier populaire en Afrique du Sud - et de confiture de patate douce.

"Il est assez courant au Zimbabwe ... de manger du thé avec des patates douces à la place du pain", explique Guzha.

Les gens lui apportent souvent des ingrédients d'autres parties du continent, dit-il, et obtiennent en retour un pot de glace gratuit.

Certains clients ont dit qu'ils trouvaient les saveurs surprenantes et réconfortantes et qu'ils étaient frappés par leur caractère familier.

En grandissant, le client Clive Sibanda savait que la crème glacée pouvait être à la vanille, ce qui n'est pas originaire d'Afrique du Sud.

"Maintenant, si vous mangez quelque chose comme le samp, quelque chose ... que vous avez grandi à manger ... cela vous relie à votre enfance", a-t-il déclaré.