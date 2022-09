Une grève du contrôle du trafic aérien perturbe les vols en Afrique de l'Ouest

La grève de 48 heures a été lancée par un syndicat représentant les travailleurs de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), qui réglemente le contrôle du trafic aérien dans 18 pays.

Les contrôleurs aériens, qui ont menacé de prolonger la grève si leurs revendications ne sont pas satisfaites, demandent de meilleures conditions de travail et de rémunération.

L'ASECNA a déclaré vendredi que la grève avait été déclenchée par un syndicat non reconnu et qu'elle se poursuivait malgré les injonctions des tribunaux et les interdictions de certains gouvernements.

L'agence a exhorté les passagers à consulter les informations sur les vols de l'aéroport pour obtenir des mises à jour.

"Malgré l'interdiction de la grève par tous les tribunaux ... l'Union des syndicats de contrôleurs aériens (USYCAA) a lancé une grève sauvage", a déclaré l'ASECNA vendredi.

Des centaines de passagers étaient bloqués à l'aéroport international de Douala au Cameroun samedi matin, a rapporté la télévision nationale du pays, la CRTV. La compagnie nationale Camair-Co a déclaré vendredi qu'elle avait annulé tous ses vols en raison de la grève.

Au Sénégal, le tableau des départs de l'aéroport affichait des annulations pour les vols de Brussels Airlines, Kenyan Airways et Emirates. En Côte d'Ivoire, huit vols qui devaient quitter le centre commercial d'Abidjan samedi ont été annulés.