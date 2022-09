Une hausse de 100 points de base de la Fed risque d'en effrayer certains, estime Amplegest

La Federal Reserve doit faire face à une situation très compliquée, rappelle Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest. Sa volonté de combattre l'inflation en remontant vigoureusement ses taux entraîne en effet une dégradation des perspectives économiques. Or, vaincre la hausse des prix en préservant l'économie demeure un exercice très risqué. Le socle actuel de l'économie américaine reste heureusement solide et permet d'envisager un atterrissage en douceur dans les prochains mois.



Nul doute que si la situation économique empirait brusquement, les priorités de la Banque Centrale seraient réévaluées, estime le gérant.



Une hausse de 75 points de base à l'occasion de la prochaine réunion a déjà été actée. Et si la Fed procédait à une hausse de 100 points de base, elle enverrait un message fort de nature à effrayer certains investisseurs, prévient Emmanuel Auboyneau.