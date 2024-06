Une héritière qui a dénoncé l'absence d'impôts sur la fortune et l'héritage en Autriche a donné la majeure partie de son argent, soit 25 millions d'euros (27 millions de dollars), à 77 organisations, dont des groupes sociaux et climatiques, ainsi qu'à d'éminentes organisations de gauche.

Marlene Engelhorn, 32 ans, a passé des années à critiquer la loterie de naissance qui lui a permis d'hériter de dizaines de millions sans avoir à en reverser une partie à l'État, et à réclamer un changement.

En janvier, elle a déclaré qu'un panel choisi par un institut de sondage comme représentatif du public autrichien déciderait de la répartition de la somme, sans aucune intervention de sa part. La liste des 77 bénéficiaires a été annoncée mardi.

"Une grande partie de la richesse dont j'ai hérité, qui m'a élevée à une position de pouvoir du simple fait de ma naissance, en contradiction avec tous les principes démocratiques, a maintenant été redistribuée conformément aux valeurs démocratiques", a déclaré Mme Engelhorn dans un communiqué.

Un porte-parole a déclaré que les 25 millions d'euros représentaient "la majeure partie" de sa fortune, bien qu'elle conserve une somme non divulguée.

Le panel a examiné "avant tout la question des effets de notre répartition inégale des richesses" et les débats sur "la démocratie et la participation à celle-ci, la justice fiscale et l'inégalité sociale", a-t-elle déclaré.

Mme Engelhorn est une descendante de Friedrich Engelhorn, qui a fondé le géant allemand de la chimie BASF en 1865. Sa grand-mère, Gertraud Engelhorn-Vechiatto, a épousé l'arrière-petit-fils de ce dernier. À la mort d'Engelhorn-Vechiatto en 2022, Marlene a hérité d'une somme importante.

L'un des objectifs du panel de 50 personnes, âgées de 16 à 85 ans, était de soutenir "une répartition plus équitable des richesses, plus de transparence et de rapports sur cette question et de meilleures données sur les très grandes accumulations de richesses", a déclaré l'un des membres du panel, Elisabeth Klein, employée dans le secteur du commerce de détail.

Pour soutenir cet objectif, deux des quatre dons de plus d'un million d'euros sont allés à l'Institut Momentum, un groupe de réflexion de gauche, et à Attac Austria, qui s'oppose à la politique économique néolibérale et aux "marchés financiers déréglementés".

Les dons allaient de 40 000 euros - pour une initiative visant à soutenir l'établissement de rapports sur le changement climatique fondés sur des données - à 1,6 million d'euros pour la Fédération autrichienne de protection de la nature.

Parmi les autres thèmes abordés, citons le logement, l'intégration, les droits des femmes et la lutte contre la pauvreté.

"Il appartient maintenant aux acteurs politiques de rendre justice à ce que ce groupe représentatif de la population autrichienne a incarné", a déclaré M. Engelhorn, appelant à un débat plus approfondi sur ces questions.

(1 dollar = 0,9327 euro)