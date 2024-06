Grosse journée en perspective pour les marchés financiers, avec des nouvelles chaudes en provenance de la politique monétaire américaine. Les taux baisseront-ils plus tôt que prévu ? Hier, l'Europe a encore souffert en bourse, mais les Etats-Unis ont pu compter sur un retournement spectaculaire de perception sur l'action Apple, qui a flambé de 7% à la cloche.

C'est la séance la plus importante de la semaine en bourse. Les investisseurs vont prendre connaissance, coup sur coup, de l'évolution des prix aux Etats-Unis en mai et de la position de la banque centrale américaine sur ses taux directeurs. Prix d'abord (14h30) et décision de la Fed ensuite (20h00), ce qui signifie que les marchés européens seront fermés pour la deuxième partie du programme et qu'ils ne répercuteront le verdict final que demain matin. Les économistes attendent en moyenne une inflation de 0,1% sur le mois, entraînant une variation annuelle de 3,4%. L'inflation de base excluant les éléments les plus volatils (core CPI) devrait pour sa part s'afficher à 0,3% sur un mois et à 3,5% sur un an. Ce niveau reste trop haut par rapport aux objectifs de la politique monétaire, mais il est en légère amélioration sur un an (le core CPI était de 3,6% en avril). Plus tard dans la journée, la Fed va annoncer, presque à coup sûr, un maintien de son taux directeur dans la fourchette 5,25 à 5,50%. Les financiers espèrent en apprendre plus sur le coup d'après, aussi bien dans le discours de Jerome Powell que dans le document prospectif qui sera publié en même temps que la décision. C'est ce doc qui contient le fameux graphique en points (dot plot) qui intéresse au plus au point le marché parce qu'il constitue le baromètre du sentiment de chacun des banquiers centraux américains sur l'évolution future des taux.

Le marché est relativement optimiste concernant cette journée. Disons qu'il s'attend à ce que la combinaison inflation / perspective d'évolution de la politique monétaire aboutisse à un renforcement du scénario de baisse des taux aux Etats-Unis cette année. Actuellement, les contrats à terme mesurés par l'outil FedWatch du CME donnent une probabilité de baisse des taux de 52,5% lors de la réunion de la Fed prévue en septembre. Plus largement, les spécialistes hésitent entre une et deux baisses de taux en 2024. Rappel : les marchés financiers aiment les baisses de taux pour plusieurs raisons, notamment parce que l'argent devient moins cher, ce qui le rend plus abondant (i.e. on hésite moins à investir) et plus à même de réduire les risques macroéconomiques de court terme (i.e. par exemple, les craintes sur le financement des sociétés ou le marché immobilier reculent).

Hier, les places boursières faisaient grise mine en Europe pour la seconde séance consécutive. La situation politique chaotique en France a pesé sur la totalité des marchés, de Francfort à Milan en passant par Londres. Les Etats-Unis n'ont pas particulièrement brillé non plus, mais le S&P500 et le Nasdaq 100 ont malgré tout signé de nouveaux records, grâce à une action Apple en feu : +7,2% sur la séance ! Evidemment, ça contraste avec la baisse de 2% enregistrée la veille après l'accueil tiède des annonces concernant l'intelligence artificielle. Eh bien figurez-vous que les analystes ont fini par trouver que, derrière le vernis, le projet est assez solide et pourrait permettre au groupe de rattraper son retard dans l'IA. Le marché pensait le contraire 24h00 avant. C'est pas toujours facile à suivre… D'ailleurs j'avais titré de façon un peu provocante la chronique d'hier "le marché se fiche d'Apple et de Macron". Je pourrais donc titrer ce matin "le marché ne se fiche plus d'Apple et de Macron". Mais je pense que vous m'auriez injurié, et vous n'auriez pas eu tort.

Le retournement spectaculaire de l'action Apple a l'air de reposer, en particulier, sur le fait que les analystes ont perçu dans certaines annonces un nouveau gisement de revenus pour le groupe. Ils pensent qu'au-delà de ChatGPT d'OpenAI, des accords pourraient être signés avec d'autres acteurs de l'écosystème des machines qui écrivent toutes seules ce qu'on leur demande. Et que ces acteurs seraient probablement prêts à payer (à payer Apple bien sûr) pour accéder au monde des utilisateurs de l'iPhone.

Une fois de plus, on voit là le pouvoir de la narration. En moins de deux jours, Apple est passé du rang de loser vis-à-vis de Nvidia en matière de capitalisation, largué sur l'IA et plus mauvaise performance des géants de la tech aux Etats-Unis en 2024 à tout autre chose. La capitalisation (3 176 Mds$) a non seulement doublé hier celle de Nvidia (2 971 Mds$) mais se rapproche en plus de la première place de Microsoft (3 216 Mds$). L'action est la seconde plus performante des stars du secteur sur un mois et Apple s'est remis en selle, en tout cas dans l'esprit de Wall Street, sur l'IA. Sic transit gloria mundi.

En attendant les échéances d'inflation et de banque centrale aux Etats-Unis, les nouvelles proviennent essentiellement de Chine ce matin. Le pays n'est pas confronté aux mêmes problèmes que l'occident. L'inflation annuelle reste très faible, à 0,3% en mai (consensus 0,4%). Quant aux prix à la production, ils ont continué à se contracter de -1,4%. Ces deux données sont peu compatibles avec une reprise économique. Du reste, la pression va rester forte sur l'industrie locale, puisque l'UE s'apprête à relever ses barrières douanières contre les véhicules électriques chinois, pendant qu'une nouvelle rumeur circule sur un tour de vis additionnel de Washington vis-à-vis des semiconducteurs. La Maison Blanche pourrait, selon des sources concordantes, tenter d'empêcher les entreprises chinoises d'accéder à une architecture de puce de pointe baptisée GAA, que les grands noms du secteur vont commencer à utiliser l'année prochaine. Les Etats-Unis entraveraient ainsi davantage le développement de la Chine dans l'IA. En France, Emmanuel Macron tient une conférence de presse ce matin à 11h00 pour évoquer les élections législatives anticipées prévues à la charnière juin/juillet.

Les marchés d'Asie Pacifique sont à nouveau partagés ce matin. L'Inde et la Corée du Sud progressent d'environ 0,5%, mais les autres places regardent vers le bas. Le Japon et l'Australie perdent 0,6% en fin de parcours, pendant que Hong Kong lâche 1,4%. Le Hang Seng enchaîne trois séances consécutives dans le rouge. Il a perdu 4% en un mois, réduisant ses gains 2024 à 6,6%. Les actions européennes ont l'air de vouloir tenter une petite rébellion ce matin à l'ouverture.

Les temps forts économiques du jour

L'Allemagne publie une seconde estimation de son inflation de mai, en même temps que le Royaume-Uni qui annoncera son PIB mensuel (8h00). L'après-midi sera consacrée aux Etats-Unis avec l'indice des prix à la consommation (14h30), les stocks de brut du Département de l'Énergie (16h30) et enfin, la décision de taux du FOMC sur les taux (20h00). Tout l'agenda ici.

L'euro recule à 1,0742 USD. L'once d'or remonte à 2315 USD. Le pétrole rebondit, avec un Brent de Mer du Nord à 82,22 USD le baril et un brut léger américain WTI à 78,03 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans baisse à 4,41%. Le bitcoin s'échange à 67 330 USD.

Les principaux changements de recommandations

Air Liquide : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 154,55 à 140,50 EUR.

Aixtron : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 50 à 40 EUR.

Arverne Group : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 9 EUR.

BNP Paribas : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 88 à 95,60 EUR.

Crédit Agricole : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 13,40 EUR à 21,60 EUR.

Geberit : Morgan Stanley maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours réduit de 440 à 427 CHF.

Gofore : Inderes dégrade d'accumuler à alléger avec un objectif de cours de 26 EUR.

Hermès International : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et réduit l'objectif de cours de 2410 à 2320 EUR.

Hexatronic Group : Pareto Securities maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 55 à 70 SEK.

M6 Métropole Télévision : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation de réduction avec un objectif de cours réduit de 15 à 14 EUR.

Rational : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 895 à 965 EUR.

Renault : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 57 à 63 EUR.

Société Générale : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 31 à 45,90 EUR.

Sulzer : Bank Vontobel AG maintient sa recommandation de conserver et relève l'objectif de cours de 94 à 120 CHF.

Swiss Re : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 109 à 113 CHF.

TF1 : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 11,80 à 11,10 EUR.

UBS Group : Autonomous Research passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 28,90 CHF à 27,40 CHF.

UCB : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 122 à 152 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Atos est en discussions exclusives avec Alten pour la vente de Worldgrid pour 270 M€.

GTT annonce que sa solution de routage météo a été choisie par Latsco Shipping.

Rubis contient de justesse la fronde activiste.

Viridien obtient un important contrat d'imagerie sismique en Algérie.

Toosla se lance à Bordeaux.

Diagnostic Medical Systems signe un accord de distribution aux Etats-Unis avec Medlink Imaging.

Ikonisys et Ulisse Biomed annoncent un partenariat stratégique pour soutenir l'innovation dans le domaine du diagnostic du cancer.

Metavisio crée une filiale en Chine.

Les principales publications du jour : Groupe Partouche...

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

L'Europe devrait retarder d'un an les règles de Bâle sur les transactions bancaires.

Eni lance la vente de 10% du capital de Saipem.

Leonardo rompt les discussions avec KNDS sur le char du futur.

Les créanciers de Superdry approuvent le plan de restructuration.

Le conseil municipal d'Eindhoven vote en faveur du plan de développement d'

SBM Offshore achète à Sonangol des actifs de production, de stockage et de déchargement flottants.

Une commission sénatoriale américaine veut faire témoigner le président de Novo Nordisk sur la différence du prix des médicaments contre le diabète et l'obésité aux Etats-Unis par rapport aux autres marchés.

Sika ouvre un nouveau site de production en Chine.

Mondo TV signe un accord de licence et de merchandising pour MeteoHeroes.

Les principales publications du jour : LPP, Flughafen Zürich, DFDS, OVS…

Des Amériques

Apple finit par signer un nouveau record, après s'être réveillée en gagnant 5%. Le groupe a annoncé un partenariat avec Affirm pour des paiements différés dans Apple Pay.

Oracle flambe de 10% hors séance grâce à ses contrats liés à l'IA, malgré des résultats mitigés.

National Bank of Canada rachète la Canadian Western Bank pour un montant de 5 milliards de dollars.

Ford prévoit de baisser un peu ses prix aux Etats-Unis.

General Motors abaisse ses prévisions dans l'électrique pour 2024. Son conseil d'administration a approuvé un nouveau programme de rachat d'actions de 6 milliards de dollars.

Son conseil d'administration a approuvé un nouveau programme de rachat d'actions de 6 milliards de dollars. Amazon annonce la création d'une région d'infrastructure AWS à Taïwan.

GameStop lève 2,14 milliards de dollars en profitant de la frénésie spéculative relancée par Roaring Kitty.

Boeing a livré 24 avions en mai, pour 3 commandes nettes.

Les principales publications du jour : Broadcom, Dollarama…

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

BHP et le syndicat des mines du Chili prolongent les négociations.

Xpeng a dévoilé sa marque Mona, centrée sur le marché de masse à prix abordable, a rapporté le South China Morning Post.

Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.