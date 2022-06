Une infection précoce par Omicron n'est pas susceptible de protéger contre les variantes actuelles

Les patients vaccinés contre les infections percées de l'Omicron BA.1 ont développé des anticorps capables de neutraliser ce virus ainsi que le virus original du SRAS-CoV-2, mais les sous-lignées de l'Omicron qui circulent actuellement présentent des mutations qui leur permettent d'échapper à ces anticorps, ont rapporté vendredi des chercheurs chinois dans Nature.

L'Omicron BA.2.12.1, qui est actuellement à l'origine de la plupart des infections aux États-Unis, et les Omicron BA.5 et BA.4, qui représentent désormais plus de 21 % des nouveaux cas américains, contiennent des mutations qui ne sont pas présentes dans les versions BA.1 et BA.2 de l'Omicron.

Ces sous-lignées plus récentes "échappent notamment aux anticorps neutralisants provoqués par l'infection par le SRAS-CoV-2 et la vaccination", ont constaté les chercheurs dans des expériences en éprouvette.

Les anticorps monoclonaux bebtelovimab d'Eli Lilly et cilgavimab, un composant de l'Evusheld d'AstraZeneca, peuvent encore neutraliser efficacement les BA.2.12.1 et BA.4/BA.5, ont également montré les expériences.

Mais les rappels de vaccins basés sur le virus BA.1, tels que ceux en cours de développement par Pfizer/BioNTech et Moderna, "pourraient ne pas atteindre une protection à large spectre contre les nouvelles variantes d'Omicron", ont averti les chercheurs.

Des recherches antérieures qui n'ont pas encore fait l'objet d'un examen par les pairs ont suggéré que les personnes non vaccinées infectées par Omicron ont peu de chances de développer des réponses immunitaires qui les protégeront contre d'autres variantes du coronavirus.

"Mon opinion personnelle est que, bien qu'il puisse y avoir un avantage à disposer d'un vaccin spécifique à Omicron, je pense que cet avantage sera marginal par rapport au fait de rester à jour avec les vaccins et les rappels existants", a déclaré le Dr Onyema Ogbuagu, chercheur en maladies infectieuses à la Yale School of Medicine de New Haven, Connecticut, qui n'a pas participé à la nouvelle étude.

"Malgré l'évasion immunitaire, on peut s'attendre à ce que les vaccins protègent toujours contre les maladies graves", a déclaré Ogbuagu. "Si vous devez recevoir un rappel, faites-le. Ce que nous avons appris cliniquement, c'est qu'il est plus important de rester à jour avec les vaccins" pour maintenir des niveaux élevés d'anticorps COVID-19 circulant dans le sang.

Adolfo Garcia-Sastre, chercheur en microbiologie et maladies infectieuses à l'Icahn School of Medicine at Mount Sinai à New York, a suggéré qu'une meilleure protection pourrait être observée avec des vaccins qui ciblent plusieurs souches du virus ou avec des vaccins intranasaux qui augmenteraient la protection contre l'infection et la transmission en générant une immunité dans la muqueuse du nez, où le virus pénètre d'abord.

Garcia-Sastre, qui n'a pas participé à la recherche, a déclaré qu'avant qu'un vaccin spécifique à une variante ne soit disponible, une nouvelle variante pourrait bien avoir pris le dessus.