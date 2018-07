Une infirmière retenue en otage dans une prison à Salon-de-Provence

PARIS, 30 juillet (Reuters) - Un détenu retient en otage une infirmière psychiatrique dans l'unité sanitaire du centre de détention de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), annonce lundi le ministère de la Justice dans un communiqué.

"Le preneur d'otage n'est pas incarcéré pour faits de terrorisme, ni suivi au titre de la radicalisation", selon la chancellerie, qui précise que la prise d'otage a commencé à 15h30.

Les équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS) de Marseille sont arrivées sur place et des cellules de crise ont été activées au sein de l'établissement et au niveau de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère, est-il également précisé dans le communiqué. (Myriam Rivet, édité par Yves Clarisse)