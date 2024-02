"Une inflation américaine relativement persistante" (Pimco)

Le 14 février 2024 à 12:56

"Le rapport de janvier sur l’inflation a été plus ferme que prévu", affirme Tiffany Wilding, économiste de Pimco, en réaction à l’annonce hier de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis. "Dans l'ensemble, les détails du rapport dépeignent une inflation américaine relativement persistante", souligne-t-elle. Avant de poursuivre : "Les tendances observées dans l'ensemble des données économiques suggèrent qu'après la désinflation étonnamment rapide et indolore de 2023, la poursuite des progrès en matière de désinflation en 2024 sera probablement plus lente et plus nuancée".



Pimco fait remarquer que, en l'absence d'un ralentissement plus significatif de la croissance du PIB réel et d'un nouvel assouplissement du marché du travail, "l'inflation de base semble devoir rester supérieure à 3% cette année, ce qui complique les perspectives de la politique monétaire".



Et Tiffany Wilding de conclure : "Bien que beaucoup de choses puissent se produire d'ici le milieu de l'année, date à laquelle les responsables de la Réserve fédérale prévoient de commencer à assouplir leur politique, la persistance de rapports de ce type risque de retarder le début des réductions de taux".