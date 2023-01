"Une inflation élevée aurait des incidences sur le remboursement des emprunts" (Fundamental Equity)

" Après une année 2022 difficile pour bon nombre d'investisseurs, il semble pertinent de s'interroger sur les facteurs susceptibles d'induire un retournement sur les différents marchés ", selon Johan Van Geeteruyen, CIO Fundamental Equity. Le premier facteur à prendre en compte est évidemment l'inflation. Bien qu'elle paraisse avoir touché son pic, la vitesse de sa décélération ainsi que son écart par rapport à la cible de 2% seront des éléments déterminants, explique t-il. En effet, une inflation structurellement élevée aurait des incidences sur le remboursement des emprunts.



Cette inflation aurait aussi des incidences sur le coût du capital et la propension à investir dans certains marchés.



Johan Van Geeteruyen ajoute que " l'un des facteurs déterminants des décisions d'investissement est le prix des actifs ". Du fait du retournement des politiques des banques centrales ainsi que de l'augmentation des risques géopolitiques, les actions ont, dans l'ensemble, fortement baissé en 2022.



Cependant, à la suite du récent rallye, leurs valorisations ont retrouvé des niveaux d'avant la crise, notamment aux Etats-Unis. En Europe, les actions restent par contre encore très bon marché, une faiblesse qui résulte de la poursuite de la guerre en Ukraine ainsi que de la crise énergétique. Cette situation a incité les investisseurs étrangers à se tourner vers des marchés plus sûrs tels que les Etats-Unis. " Faut-il y voir une fenêtre d'achat ? Cela est probable, mais pas certain " estime le CIO chez Fundamental Equity.

Ensuite, la liquidité est un autre facteur à prendre en compte. Après une décennie d'abondance et de marchés relativement calmes, l'attitude résolument ferme des banques centrales dans leur lutte contre l'inflation s'est traduite par une hausse de la volatilité.



Or, cette dernière s'accompagne en général d'une réduction de la liquidité. L'examen des carnets d'ordres montre d'ailleurs que pratiquement aucune transaction n'est effectuée sur la base des cours d'achat/vente affichés, ce qui paraît logique compte tenu de l'extrême volatilité.



Selon une récente analyse du FMI, la liquidité s'est détériorée pour toutes les classes d'actifs, quelle que soit la mesure utilisée, ce qui représente un important défi pour les valorisations.