Une inflation élevée pour les mois à venir, selon l'industrie allemande

L'inflation, qui a légèrement ralenti à 11,3 % en novembre par rapport à un pic de 11,6 % le mois précédent, n'est plus principalement alimentée par les coûts énergétiques mais par une multitude de facteurs, a déclaré Siegfried Russwurm, président de la BDI, dans une enquête menée auprès de plusieurs associations industrielles.

"Le retour à un niveau de 2 % prendra probablement plus de temps et ne pourra être atteint qu'au milieu de la décennie si la politique monétaire produit ses effets", a-t-il déclaré.

La BCE a augmenté les taux d'intérêt d'un total de 2,5 points de pourcentage depuis juillet - son rythme de resserrement monétaire le plus rapide jamais enregistré - pour contrer l'inflation.

M. Russwurm a déclaré que d'autres mesures seraient décidées par la BCE, ce qui, selon le BDI, devrait freiner l'activité d'investissement.

Les responsables de l'association allemande du commerce spécialisé ZDH et des chambres d'industrie et de commerce DIHK ne voient pas non plus l'inflation se calmer à court terme.

"Il ne faut probablement pas s'attendre à un ralentissement notable de la hausse des prix avant l'été 2023", a déclaré Holger Schwannecke, secrétaire général de la ZDH. "Mais même alors, le niveau des prix restera élevé".

Selon le président du DIHK, Peter Adrian, la BCE a commencé ses hausses de taux d'intérêt trop tard, ce qui signifie qu'elle doit maintenant les augmenter d'autant plus vite. "Cela rend le financement des entreprises plus difficile et constitue un facteur de charge supplémentaire pour les entreprises."