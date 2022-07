Une inflation maîtrisée pour que la BOJ reste une exception dovish dans la course mondiale aux hausses de taux.

Les banques centrales du monde entier se démènent pour refroidir une inflation obstinément élevée, mais une action politique plus forte pourrait augmenter le risque d'une récession mondiale.

La BOJ, cependant, n'est pas pressée de retirer ses mesures de relance massives, l'économie japonaise n'ayant pas encore retrouvé ses niveaux pré-pandémiques et l'inflation - légèrement supérieure à son objectif de 2 % - étant bien inférieure à celle des autres nations avancées.

"Si nécessaire, nous prendrons sans hésiter des mesures supplémentaires d'assouplissement monétaire en tenant compte de l'impact de la pandémie", a déclaré lundi le gouverneur de la BOJ, Haruhiko Kuroda.

Lors de sa réunion des 20 et 21 juillet, on s'attend à ce que la BOJ maintienne des taux d'intérêt ultra bas et s'engage à maintenir les taux d'emprunt aux niveaux "actuels ou inférieurs".

Cette décision interviendra quelques heures avant celle de la Banque centrale européenne, qui semble prête à relever ses taux pour la première fois depuis 2011 afin de lutter contre une inflation qui atteint un niveau record de 8,6 %.

La Réserve fédérale américaine devrait également relever ses taux lors de sa réunion des 26 et 27 juillet, les investisseurs tablant sur une augmentation d'au moins 75 points de base.

La perspective d'un élargissement de l'écart entre les taux d'intérêt américains et japonais a poussé le dollar à un nouveau sommet de 24 ans au-dessus de 139 yens jeudi. Le dollar s'est établi à 138,84 yens vendredi.

"Lorsque vous regardez à travers le monde, l'orientation dovish de la politique monétaire de la BOJ est une cible facile pour les investisseurs étrangers qui peuvent constituer des positions de vente de yens", a déclaré Mari Iwashita, économiste en chef du marché chez Daiwa Securities.

Autrefois salué pour le coup de pouce qu'il donne aux exportations, un yen faible est aujourd'hui une source d'inquiétude pour les décideurs japonais car il gonfle le coût déjà croissant des importations de nourriture et de carburant.

Dans ses nouvelles prévisions trimestrielles attendues la semaine prochaine, la BOJ devrait revoir à la hausse ses prévisions d'inflation pour l'année se terminant en mars 2023 pour les porter au-dessus de 2 % et signaler des attentes d'inflation croissantes.

Bien que la BOJ puisse également revoir à la hausse ses prévisions d'inflation pour l'année prochaine (1,1 % actuellement), elle prévoit toujours un ralentissement par rapport à cette année, à mesure que l'effet de la flambée des prix des carburants se dissipe, selon des sources au fait des réflexions de la banque.

Tout en s'en tenant à sa projection d'une reprise modérée, la BOJ mettra en garde contre des risques tels que le ralentissement de la croissance mondiale et une nouvelle hausse des infections domestiques COVID-19, ont-elles ajouté.

L'économie chinoise s'est fortement contractée au deuxième trimestre, selon des données publiées vendredi, et sa reprise devrait être lente et inégale, ce qui assombrit davantage les perspectives des exportations japonaises.

Avec l'augmentation des infections, la BOJ penche vers le report d'une décision, initialement prévue lors de la réunion de juillet, sur l'opportunité de prolonger la date limite de septembre pour un programme de secours en cas de pandémie visant à soutenir le financement des petites entreprises, ont indiqué les sources.