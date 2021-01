Une jeune multinationale start-up québécoise signe un contrat de 20 ans avec l'homme d'affaires Canadien Yahya Kirdi (président de Laval United FC) et un membre de la famille royale des Émirats arabes unis

STE-AGATHE-DES-MONTS, Québec, 25 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Nature Zen est heureux d'annoncer que le projet de franchise franchit les frontières avec la signature d'un important contrat aux Émirats arabes unis, suite à une rencontre avec l'homme d'affaires Canadien M. Yahya Kirdi. M. Kirdi a reconnu l'immense potentiel de Nature Zen et a mis en place un partenariat mondial avec la signature d'un contrat pour la distribution et le développement de franchises Nature Zen pour 21 nouveaux pays au Moyen-Orient, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, en Autriche, etc. ainsi que dans des pays d'Afrique du Nord.



Grâce à ce partenariat, Nature Zen ouvrira son premier Nature Zen - Organic Coffee Shop et Organic Protein Shop au printemps 2021 dans la ville de Sharjah aux Emirats arabes unis. L'avocate du membre de la famille royale, Me Saliha Rihoum, est si enthousiaste qu'elle dit souvent : « Nous vous ouvrirons le monde ». Ce succès d'intérêt est lié à la demande croissante de la population mondiale pour des produits alimentaires sains et biologiques. « Aujourd'hui, il y a une grande prise de conscience quant à l’importance de l'alimentation biologique, il n'y a jamais eu autant de demandes dans ce domaine... un changement positif pour l'avenir et pour la santé ! », partage sa jeune PDG Isabelle Marcil.

M. Yahya Kirdi, qui est également un ancien joueur de football professionnel, vient de créer une nouvelle équipe de football de 2ème ligue à Dubaï. L'entraîneur de l'équipe du Laval United Football Club est le célèbre Wolfgang Rolff, ancien numéro 1 du football allemand qui a participé à plusieurs reprises à la Coupe du monde avec l'équipe nationale allemande.

M. Kirdi est particulièrement enthousiaste à l'idée de travailler avec une entreprise québécoise... Lorsqu'il a créé l'équipe de football, le nom initial de celle-ci était Al Sahel. Or, lorsqu'il est devenu président du club, sa première initiative a été de changer le nom en FC Laval United. « Laval est une ville québécoise où mon cœur se sent à la maison. Je vis à Laval avec ma famille et je voulais faire le lien entre les 2 pays qui sont importants pour moi... et où je me sens chez moi », dit l'homme d'affaires M. Kirdi.

Pour une entrevue avec les médias, veuillez contacter : Maude Labelle Directrice adjointe, Nature Zen media@nature-zen.com FB : @naturezen.official Instagram : nature.zen