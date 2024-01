L'emploi du temps de Donald Trump mercredi résume la nature sans précédent de l'élection de cette année : passer la journée au tribunal dans une affaire de diffamation et la soirée à rallier ses partisans dans sa tentative de devenir le prochain président des États-Unis.

C'est ainsi que l'ancien président, favori pour l'investiture républicaine de 2024 et accusé le plus célèbre du monde, a choisi de partager son temps cette semaine, alors qu'il poursuit son retour sur la scène politique.

M. Trump n'était pas obligé d'être présent dans la salle du tribunal fédéral de Manhattan, où un juge l'a averti qu'il pourrait être expulsé s'il perturbait l'audience. Sa comparution dans le cadre de l'affaire civile est entièrement volontaire.

De là, il a prévu de passer la soirée de mercredi à faire campagne dans le New Hampshire, en prévision des primaires présidentielles républicaines qui se tiendront dans cet État la semaine prochaine.

Il s'agit d'une stratégie inhabituelle pour une situation extraordinaire : un candidat majeur à la présidence qui tente de gagner la Maison Blanche tout en faisant face à une fusillade d'accusations pénales fédérales et étatiques, ainsi qu'à un procès civil pour diffamation et à un procès civil pour fraude.

Mais M. Trump et sa campagne sont parfaitement conscients de la publicité et de la sympathie que ses comparutions devant le tribunal peuvent susciter auprès de sa fidèle base de partisans, alors qu'il tente de repousser les défis lancés par ses rivaux républicains Nikki Haley et Ron DeSantis.

"Personne d'autre ne peut supporter cette merde", a déclaré M. Trump aux centaines de personnes qui avaient fait la queue devant un country club d'Atkinson, dans le New Hampshire, mardi soir, pour le voir, malgré la poudrerie et le verglas.

La foule a applaudi à tout rompre.

M. Trump fait face à des dizaines d'accusations fédérales et d'État liées à des tentatives de compromettre l'élection de 2020, ainsi qu'à des poursuites fédérales pour mauvaise manipulation de documents classifiés. Il a nié tout acte répréhensible et a plaidé non coupable pour les accusations criminelles, affirmant que les affaires sont motivées par des considérations politiques. Le ministère de la justice affirme qu'il agit sans parti pris politique.

L'affaire fédérale à laquelle M. Trump assiste cette semaine est une affaire civile, la phase des dommages et intérêts du procès en diffamation de l'écrivain E. Jean Carroll, qui affirme que M. Trump a détruit sa réputation et devrait payer des millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir nié en 2019 qu'il l'avait violée près d'un quart de siècle plus tôt.

Lors de son rassemblement à Atkinson, il s'est plaint de ce double engagement.

"Personne n'a jamais eu à faire cela auparavant", a-t-il déclaré. "Ces gens sont honteux.

ÉCRAN PARTAGÉ

Au lendemain de sa victoire retentissante dans l'Iowa, où il a devancé M. DeSantis et Mme Haley d'environ 30 points de pourcentage lors du premier caucus de l'État, M. Trump aurait pu faire un tour de piste dans le New Hampshire. Au lieu de cela, il s'est assis dans la salle d'audience du tribunal de New York pour observer la sélection du jury dans l'affaire de diffamation.

Il n'a quitté le tribunal fédéral du sud de Manhattan qu'en milieu d'après-midi, publiant sur sa plateforme Truth Social qu'il aurait dû se trouver dans le New Hampshire mais qu'il avait dû "passer du temps dans un tribunal fédéral avec un juge de gauche radicale qui déteste Trump".

Ses partisans, quant à eux, ont attendu des heures dans le New Hampshire sous la tempête après que l'avion de Trump a été retardé par les conditions météorologiques.

"Nous nous sommes gelés le derrière en essayant d'entrer ici", a déclaré Phil Caron, 81 ans, venu du Massachusetts voisin.

Pour Cat Wiggins, 51 ans, originaire de Hampton, dans le New Hampshire, c'était la première fois qu'elle assistait à un événement organisé par Trump. Elle n'a pas eu peur d'attendre.

"Je suis totalement ravie", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle était du côté de M. Trump en ce qui concerne ses problèmes juridiques. Elle a déclaré que l'élection de 2020, remportée par le démocrate Joe Biden, avait été "volée".

M. Trump est monté sur scène avec deux heures de retard, racontant à la foule combien il lui avait été difficile d'arriver jusqu'ici. Son vol était périlleux, a-t-il dit, et le pilote lui avait conseillé de ne pas partir en raison de la neige abondante et des vents violents.

"La nuit a été un peu agitée", a-t-il déclaré, avant de suggérer qu'il n'aurait peut-être pas pu se rendre à son rassemblement. "Cela aurait fait grand bruit, n'est-ce pas ?

C'est le genre d'histoire que l'ancien président aime raconter lors des campagnes électorales, en l'embellissant pour créer un effet dramatique, en se présentant comme un héros courageux bravant les obstacles pour ses fans dévoués. Ceux-ci l'ont dévoré.

Le procès en diffamation d'E. Jean Carroll s'étendra au moins jusqu'à la semaine prochaine, M. Trump ayant l'intention de faire la navette entre New York et le New Hampshire dans le cadre de sa campagne en vue des primaires de mardi.

Ce modèle de voyage ping-pong est susceptible de se répéter tout au long de l'année électorale.

Le procès fédéral de M. Trump à Washington dans le cadre de ces accusations devrait commencer le 4 mars, la veille du Super Tuesday, au cours duquel 16 États et un territoire américain organisent des élections pour la désignation des candidats républicains.

Le procès de l'État de New York, dans lequel M. Trump est accusé d'avoir versé des pots-de-vin à une star du porno, se déroulera à la fin du mois de mars. Le procès fédéral relatif aux documents classifiés, qui se tiendra à Miami, est prévu pour le mois de mai.

M. Trump souhaite obtenir l'investiture républicaine d'ici là. Dans le New Hampshire, où les électeurs sont à la fois modérés et indépendants, Mme Haley devrait lui poser un plus grand défi que dans l'Iowa. Mais il reste le favori des primaires républicaines à venir.

D'ici là, il espère apparemment tirer le meilleur parti de son passage dans les salles d'audience.