Pauline Newman, juge de la cour d'appel fédérale des États-Unis, a intenté une action en justice contre le président de la cour d'appel et d'autres personnes devant la cour fédérale de Washington, mercredi, afin de bloquer l'enquête sur son aptitude à exercer ses fonctions.

Mme Newman, qui est âgée de 95 ans, a déclaré dans sa plainte que l'enquête violait ses droits constitutionnels, et elle a nié qu'il existait des préoccupations légitimes quant à ses capacités mentales et physiques.

Le juge a demandé à la cour de district d'interrompre ou de transférer l'enquête.

Un avocat de Mme Newman a déclaré que la plainte "parle d'elle-même". Les représentants du circuit fédéral, basé à Washington D.C., n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

M. Newman, éminent juriste spécialisé dans le droit de la propriété intellectuelle, a été nommé en 1984 par le président républicain Ronald Reagan à la Cour fédérale d'appel, spécialisée dans le droit des brevets, qui connaît souvent d'affaires importantes impliquant des entreprises technologiques et pharmaceutiques.

Une ordonnance du juge en chef du circuit fédéral, Kimberly Moore, rendue publique le mois dernier, indiquait qu'un comité de trois juges avait déterminé que Mme Newman pouvait "souffrir d'un handicap qui interfère avec sa capacité à assumer les responsabilités de sa fonction" et qu'elle avait refusé de se soumettre à une évaluation médicale.

Dans son action en justice, Mme Newman a affirmé que les ordonnances justifiant l'enquête étaient "truffées d'erreurs", qualifiant de fausse l'affirmation selon laquelle elle avait été hospitalisée après avoir subi une crise cardiaque en 2021.

Elle a déclaré qu'elle avait siégé à plus de panels d'appel que la plupart de ses collègues et émis au moins huit avis cet été-là, et que sa productivité n'avait pas baissé au cours des trois dernières années.

La plainte indique que la commission chargée de l'enquête ne lui a donné que quelques jours pour se conformer aux demandes d'évaluation mentale et de dossiers médicaux privés, ce qu'elle qualifie d'"atteinte infondée" à sa vie privée.