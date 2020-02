Une liste affiliée aux gardiens de la Révolution en tête des législatives à Téhéran

DUBAI, 22 février (Reuters) - Une liste de candidats affiliés aux gardiens de la Révolution est en tête des élections législatives à Téhéran, rapporte samedi l'agence Fars alors que le dépouillement a débuté dans tout le pays.

Les Iraniens étaient appelés aux urnes vendredi pour des législatives dont le camp conservateur devrait sortir renforcé, deux ans après le rétablissement des sanctions américaines et quelques semaines après la catastrophe de l'avion d'Ukrainian Airlines abattu "par erreur" par les gardiens de la Révolution.

Selon la télévision publique, les premiers résultats disponibles confirment l'hypothèse d'une victoire des conservateurs.

Cette issue s'est encore renforcée dans les jours précédant le scrutin avec l'invalidation de près de 50% de candidatures du camp réformateur et modéré.

Les pouvoirs du Majlis, le Parlement, sont limités mais un bon score de la frange la plus dure du régime signerait la fin de la politique pragmatique menée ces dernières années par le président Hassan Rohani, qui a permis la signature en 2015 de l'accord international sur le programme nucléaire de la République islamique.

Cet accord, qualifié d'historique, a volé en éclats en 2018 lorsque Donald Trump a décidé d'en retirer les Etats-Unis et de rétablir, puis d'alourdir, les sanctions économiques levées après son entrée en vigueur, ce qui a mis fin aux espoirs d'amélioration des conditions de vie des Iraniens. (Parisa Hafezi et Babak Dehghanpisheh version française Arthur Connan, Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)