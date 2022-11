Une liste plutôt défensive pour Didier Deschamps

Ils seront finalement 25 à faire le voyage au Qatar ! Didier Deschamps a annoncé ce mercredi sa liste de joueurs qui participeront à la prochaine Coupe du Monde qui démarre dans dix jours. Au poste de gardien, Hugo Lloris sera bien entendu présent, en compagnie de Steve Mandanda et d'Alphonse Areola. Au poste de défenseur, ils seront neuf : Théo Hernandez, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konaté, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez, Jules Koundé et Benjamin Pavard. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot sont au rendez-vous, tout comme Youssouf Fofana, sélectionné pour la première fois en septembre dernier. Le joueur du Real Madrid Eduardo Camavinga et les deux Marseillais Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout complètent ce secteur de jeu. En attaque, pas de surprises avec les présences de Karim Benzema, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, Olivier Giroud et Christopher Nkunku.

par Lilian Moy (iDalgo)