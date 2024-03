Le vieillissement rapide de la population chinoise alimente un marché prometteur et en pleine expansion pour les entreprises qui proposent des cours et des activités récréatives à la classe moyenne âgée, du yoga aux percussions africaines en passant par la photographie sur smartphone.

Le potentiel de croissance de ce secteur contraste fortement avec le déclin du secteur des cours particuliers après l'école, à la suite des mesures de répression prises par le gouvernement en 2021 dans le but de stimuler la baisse record du taux de natalité en réduisant les coûts de l'éducation.

"Les industries de l'éducation sont en train de passer à la silver economy", a déclaré Qiu Peilin, directeur à Pékin de Mama Sunset, une entreprise de formation pour personnes âgées qui a ouvert cinq centres dans la capitale chinoise depuis son lancement en avril 2023.

Le cabinet de conseil Frost & Sullivan prévoit que le marché chinois de l'apprentissage pour les personnes âgées connaîtra un taux de croissance annuel composé de 34 % d'ici 2027, pour atteindre 120,9 milliards de yuans (16,8 milliards de dollars), contre 28 milliards de yuans en 2022.

C'est une question de chiffres.

Au cours de la prochaine décennie, environ 300 millions de Chinois prendront leur retraite, soit l'équivalent de la quasi-totalité de la population des États-Unis. Selon les estimations d'Euromonitor, une personne sur deux âgée de plus de 65 ans dans la région Asie-Pacifique vivra en Chine d'ici 2040.

Alors que la crise démographique de la Chine menace sa base industrielle, les finances publiques et les efforts de lutte contre la pauvreté, certains investisseurs considèrent le nombre croissant de personnes âgées comme une valeur sûre.

Mama Sunset, qui propose 20 cours différents à des milliers de Chinois âgés de plus de 50 ans, est en pourparlers avec des investisseurs nationaux pour s'étendre à 200 centres franchisés à travers le pays au cours des trois prochaines années, lorsqu'elle souhaitera être cotée à la bourse de Hong Kong.

Quantasing, cotée au Nasdaq et premier fournisseur d'apprentissage en ligne pour les personnes âgées en Chine selon Frost & Sullivan, prévoit d'embaucher davantage de tuteurs en tai-chi et en médecine traditionnelle pour compléter les cours existants, qui vont de l'entraînement à la mémoire à l'édition de vidéos.

L'entreprise prévoit également de s'appuyer sur sa clientèle pour vendre des produits tels que des bâtons de moxa, utilisés en médecine traditionnelle, ou du Baijiu, une liqueur chinoise.

Les revenus de Quantasing ont augmenté de 24,7 % en glissement annuel au dernier trimestre de l'année dernière pour atteindre 980,5 millions de yuans (136,2 millions de dollars), tandis que le nombre total d'utilisateurs enregistrés a augmenté de 44,6 % en glissement annuel pour atteindre 112,4 millions à la fin de l'année 2023.

"Il s'agit d'une véritable industrie naissante", a déclaré Matt Peng, PDG de l'entreprise.

Le gouvernement chinois s'implique également, annonçant en janvier des incitations fiscales et un soutien financier pour les produits et services destinés aux personnes âgées. En mars, le premier ministre Li Qiang s'est engagé à redoubler d'efforts pour développer "l'économie de l'argent", sans donner plus de détails.

Le gouvernement provincial de Hebei a fourni le terrain et l'espace pour la succursale de Mama Sunset à Cangzhou dans le cadre d'un programme de réduction de la pauvreté.

GRANDE BASE, FAIBLES REVENUS

Certains analystes mettent toutefois en garde contre le fait que l'afflux d'investissements dans les industries ciblant les personnes âgées risque de prendre de l'avance si la Chine ne parvient pas à faire le pas que d'autres sociétés vieillissantes ont fait, c'est-à-dire échapper d'abord au piège des revenus moyens.

Selon les analystes, les faibles revenus des retraités et l'insécurité liée aux besoins de base, y compris les soins de santé, dans une société où de nombreuses personnes âgées dépendent de leurs enfants pour leur soutien financier, limiteront le potentiel de l'industrie.

Rachel He, directrice de recherche chez Euromonitor, a déclaré que la population âgée de Chine constituait une base de consommateurs prometteuse, mais qu'il n'était pas certain qu'elle atteigne à court terme l'importance du marché au Japon et en Corée du Sud.

Elle a cité les "profondes inégalités de revenus" et les attitudes plus conservatrices des personnes âgées chinoises, qui sont moins enclines à dépenser de l'argent pour elles-mêmes.

Les pensions urbaines mensuelles moyennes vont d'environ 3 000 yuans dans les provinces les moins développées à environ 6 000 yuans à Pékin. Nomura estime que 160 millions de Chinois reçoivent des pensions rurales d'environ 100 yuans par mois.

Un cours à Mama Sunset coûte de 50 à 60 yuans, tandis qu'un forfait de 36 cours coûte 1 980 yuans. Chez Quantasing, les forfaits d'un à trois mois sont compris entre 1 980 et 3 699 yuans.

Cui Chunyun, comptable retraitée de 60 ans à Pékin, suit les cours de danse de Mama Sunset pour rester en forme, suivre le rythme de ses cinq petits-enfants et retarder l'entrée en maison de retraite.

"Je veux pouvoir bouger, même les personnes de plus de 70 ans peuvent encore danser, nous devons bouger pour vivre.

(1 $ = 7,1964 yuans chinois renminbi)